وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية الأغا: إتقان حفظ القرآن وتسميعه بجلسة واحدة دليل عمق العلاقة بالقرآن وكالة الرأي الفلسطينية وفد عائلة " المبحوح" يشيد بعمل الطواقم الطبية بمجمع الشفاء الطبي وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تبحث سبل التنسيق والتعاون مع إذاعة صوت القدس وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العدل تشارك في إعلان نتائج انتخابات نقابة الإداريين وكالة الرأي الفلسطينية "الشرطة المجتمعية" تُنهي 5 خلافات مالية في عدد من المحافظات وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة": استئناف المباريات في صالة سعد صايل بعد الترميم وكالة الرأي الفلسطينية النقل والمواصلات تُكرّم أبناء موظفيها الناجحين في الثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة" يقدم مكافأة الأندية المشاركة في بطولة الشهداء وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على إخلاء منزلها تمهيدًا لهدمه
أخبار » الأخبار الحكومية

وزارة العدل تشارك في إعلان نتائج انتخابات نقابة الإداريين

23 آب / أغسطس 2022 02:03

111
111

غزة-الراي 
شاركت وزارة العدل في إعلان نتائج انتخابات نقابة الإداريين التي جاءت بالتزكية وتم فيها اختيار هيئة المكتب.


وقامت الوزارة بالتأكد من اكتمال النصاب القانوني وذلك باعتبارها جهة الاختصاص بموجب قانون النقابات رقم (2) لسنة 2013.


جاء ذلك بحضور ممثلي الوزارة أ. ياسر أبو معلا رئيس قسم الرقابة والتدقيق على النقابات وأ. محمود أبو كميل المراقب المالي بالإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة بوزارة العدل.


وأكد أبو معلا قانونية الاجتماع من خلال تأكده من النصاب القانوني، مشيراً أنه تم اختيار القائمة بالتزكية لعدم ترشح قوائم أخرى.


الجدير ذكره أن وزارة العدل هي الجهة المخولة بتسجيل النقابات لديها بعد صدور قانون النقابات رقم 2 لعام 2013م حيث انها سجلت حوالي 44 نقابة مهنية وعمالية وحرفية لديها، كما تقوم بالإشراف الإداري والمالي على النقابات.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

توصية بضرورة تعزيز أوساط الصحفيين لنشر الرواية الفلسطينية على مواقع التواصل

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟