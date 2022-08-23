وزارة العدل تشارك في إعلان نتائج انتخابات نقابة الإداريين

غزة-الراي

شاركت وزارة العدل في إعلان نتائج انتخابات نقابة الإداريين التي جاءت بالتزكية وتم فيها اختيار هيئة المكتب.



وقامت الوزارة بالتأكد من اكتمال النصاب القانوني وذلك باعتبارها جهة الاختصاص بموجب قانون النقابات رقم (2) لسنة 2013.



جاء ذلك بحضور ممثلي الوزارة أ. ياسر أبو معلا رئيس قسم الرقابة والتدقيق على النقابات وأ. محمود أبو كميل المراقب المالي بالإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة بوزارة العدل.



وأكد أبو معلا قانونية الاجتماع من خلال تأكده من النصاب القانوني، مشيراً أنه تم اختيار القائمة بالتزكية لعدم ترشح قوائم أخرى.



الجدير ذكره أن وزارة العدل هي الجهة المخولة بتسجيل النقابات لديها بعد صدور قانون النقابات رقم 2 لعام 2013م حيث انها سجلت حوالي 44 نقابة مهنية وعمالية وحرفية لديها، كما تقوم بالإشراف الإداري والمالي على النقابات.

