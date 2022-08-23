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الداخلية تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

23 آب / أغسطس 2022 02:16

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الثلاثاء، عن كشف أسماء جديد من المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة يوم غدٍ الأربعاء.

وأوضحت الداخلية أن السفر ليوم غدٍ سيكون للمتبقي من الحافلة الثامنة، والتاسعة من كشف المسافرين رقم (2022/30) اضغط هنا:

كما أوضحت أن السفر سيكون للحافلة الرابعة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/32) اضغط هنا:

وأكدت على ضرورة تواجد المسافرين في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ونوهت إلى أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، وطالبت من السافرين بضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

وأشارت إلى ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

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