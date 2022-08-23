وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية الأغا: إتقان حفظ القرآن وتسميعه بجلسة واحدة دليل عمق العلاقة بالقرآن وكالة الرأي الفلسطينية وفد عائلة " المبحوح" يشيد بعمل الطواقم الطبية بمجمع الشفاء الطبي وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تبحث سبل التنسيق والتعاون مع إذاعة صوت القدس وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العدل تشارك في إعلان نتائج انتخابات نقابة الإداريين وكالة الرأي الفلسطينية "الشرطة المجتمعية" تُنهي 5 خلافات مالية في عدد من المحافظات وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة": استئناف المباريات في صالة سعد صايل بعد الترميم وكالة الرأي الفلسطينية النقل والمواصلات تُكرّم أبناء موظفيها الناجحين في الثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة" يقدم مكافأة الأندية المشاركة في بطولة الشهداء وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على إخلاء منزلها تمهيدًا لهدمه
أخبار » الأخبار الحكومية

" العدل" تتابع اجتماعاتها لاعداد مشروع قانون الأحداث

23 آب / أغسطس 2022 02:33

111
111

غزة-الراي
تابعت وزارة العدل اجتماعاتها الخاصة بإعداد مشروع قانون الأحداث وذلك ضمن لجنة وزارية ترأسها وزارة التنمية الاجتماعية.


وقال مدير وحدة الشكاوى وحقوق المواطن بوزارة العدل ورئيس لجنة التفتيش على السجون أ. أشرف المغاري أن الوزارة استضافت الاجتماع الدوري للجنة الوزارية لإعداد مشروع قانون الأحداث برئاسة وزارة التنمية الاجتماعية وعضوية وزارة العدل وديوان الفتوى والتشريع والنيابة العامة ووزارة الداخلية والأمن الوطني.


وأفاد أنه تم مناقشة مواد مسودة مشروع قانون الأحداث، على أن تستكمل الاجتماعات مكثفاُ لاحقاً للخروج بمسودة المشروع ورفعه للجهات المختصة حسب الأصول.


جدير بالذكر أن اللجنة مشكلة من أ.معتز دغمش رئيسا “ تنمية اجتماعية "، وأ. مخلد جندية " ديوان الفتوى والتشريع"، وأ.أحمد حتحت " وزارة الداخلية ".
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

توصية بضرورة تعزيز أوساط الصحفيين لنشر الرواية الفلسطينية على مواقع التواصل

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟