" العدل" تتابع اجتماعاتها لاعداد مشروع قانون الأحداث

غزة-الراي

تابعت وزارة العدل اجتماعاتها الخاصة بإعداد مشروع قانون الأحداث وذلك ضمن لجنة وزارية ترأسها وزارة التنمية الاجتماعية.



وقال مدير وحدة الشكاوى وحقوق المواطن بوزارة العدل ورئيس لجنة التفتيش على السجون أ. أشرف المغاري أن الوزارة استضافت الاجتماع الدوري للجنة الوزارية لإعداد مشروع قانون الأحداث برئاسة وزارة التنمية الاجتماعية وعضوية وزارة العدل وديوان الفتوى والتشريع والنيابة العامة ووزارة الداخلية والأمن الوطني.



وأفاد أنه تم مناقشة مواد مسودة مشروع قانون الأحداث، على أن تستكمل الاجتماعات مكثفاُ لاحقاً للخروج بمسودة المشروع ورفعه للجهات المختصة حسب الأصول.



جدير بالذكر أن اللجنة مشكلة من أ.معتز دغمش رئيسا “ تنمية اجتماعية "، وأ. مخلد جندية " ديوان الفتوى والتشريع"، وأ.أحمد حتحت " وزارة الداخلية ".

