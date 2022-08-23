الأشغال: غزة بحاجة لـ 3 مليارات دولار للإعمار والتنمية

غزة - الرأي

قال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان ناجي سرحان، اليوم الثلاثاء، إن قطاع غزة بحاجة إلى 3 مليارات دولار للإعمار والتنمية، موضحا أن نسبة الإنجاز بملف إعادة إعمار ما دمره الاحتلال خلال عدوان 2021 بلغت حتى اللحظة 40% فقط.

وذكر سرحان خلال لقاء مفتوح حول مستجدات العدوان الأخير وآخر تطورات الإعمار عقده بمقر الوزارة، أن العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة- الذي استمر ثلاثة أيام- تسبب بدمار 25 وحدة سكنية بشكل كامل، و80 وحدة بشكل جزئي بليغ غير صالح للسكن، ونحو ألفي وحدة سكنية تضررت بشكل جزئي ما بين طفيف إلى متوسط، وذلك بحسب آخر الإحصاءات.

وأشار إلى أن طواقم الوزارة شارفت على الانتهاء من حصر الأضرار، في وقت بقيت وحدات سكنية متضررة من الاعتداءات الإسرائيلية السابقة على غزة لم يتم إعمارها بعد.

وأكد سرحان أن نحو ألف وحدة سكنية لم تُبنَ من أصل 1700 وحدة مدمرة خلال عدوان 2021، وألف وحدة سكنية من الحروب السابقة؛ ليصل مجموع الوحدات السكنية التي لم تبنى حتى الآن إلى نحو 2300 وحدة.

وبين أنه يوجد نحو 70 ألف وحدة سكنية متضررة بشكل جزئي من حروب 2014 و2021 و2022، في وقت هناك ما يزيد عن 800 مليون دولار أضرار من قطاعات أخرى، اقتصاد وزراعة وبنى تحتية.

وشدد سرحان على أنه "إذا ما استمر الحصار المفروض على قطاع غزة، فنحن مقبلون على انفجار، وإذا انفجر القطاع فإنه سينفجر في وجه المحتل".

وثمّن جهود الدول المانحة وخاصة مصر وقطر اللتان أسهمتا في عملية إعادة الإعمار بعد عدوان عام 2021، داعيًا السعودية والكويت والإمارات لتقديم الدعم وإعمار غزة.

ولفت سرحان، إلى أن ما تم إنجازه من إعادة إعمار عدوان 2021 نحو 40%، مشيرًا إلى أن وزارة الأشغال العامة والإسكان تنتظر زيارة السفير القطري محمد العمادي لغزة للتباحث حول جهوزية قطر لإعمار ما دمره الاحتلال في عدوانه الأخير.

وقال: "إن دولة قطر لها دور كبير في قطاع غزة وتضخ شهريًّا 30 مليون دولار في قطاعات مختلفة، وعملية إعادة الاعمار عبء إضافي عليها، ونتمنى من الجهات المانحة الأخرى أن يكون لها اسهامات بجانب قطر".

وأشار سرحان، إلى جمهورية مصر العربية خصصت منحة 500 مليون دولار لإعمار غزة، حيث بدأت المنحة عقب عدوان عام 2021 بإنشاء 3 مدن سكنية تضم 2500 وحدة سكنية، بالإضافة إلى كورنيش شارع البحر شمال قطاع غزة بطول 4 كيلو متر على مرحلتين.

وأوضح أن الاستفادة من مشاريع الوحدات السكنية سيكون للمواطنين، "ولمن يرغب من الذين دمرت منازلهم في الاعتداءات الإسرائيلية على غزة وسيكون لهم الأولوية، مشيرًا إلى أن نسبة الإنجاز بالمنحة المصرية وصلت إلى 30%".

ولفت سرحان إلى وجود عجز بأكثر من 100 ألف وحدة سكنية في القطاع بمجال الإسكان، مشيرًا إلى أن القطاع بحاجة سنويًّا إلى 14 ألف وحدة سكنية لمعادلة النمو الديموغرافي.

وبين أن الفئات المستفيدة من الشقق المصرية هي: فئات ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحالات فقيرة تحتاج لسكن، لافتا إلى أنه ستكون هناك شفافية في اختيار المواطنين المستفيدين من هذه المشاريع.