"الصحة" تطلق برنامجًا وطنيًا لزراعة القرنيات في غزة

غزة - الرأي

أطلقت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، البرنامج الوطني لزراعة القرنيات بحضور شخصيات برلمانية ومجتمعية وممثلين عن فصائل العمل الوطني والإسلامي ومؤسسات محلية ودولية.

وقال وكيل الوزارة يوسف أبو الريش في كلمة له خلال حفل إطلاق البرنامج، إنه يأتي تتويجا لجهود كبيرة بمختلف الاختصاصات والتي عملت دون كلل من أجل بدء هذا البرنامج النوعي والذي يضاف إلى عناوين الخدمة الصحية التخصصية في قطاع غزة، وذلك ضمن الحاجة التي فرضتها ما يتم تسجيله من تحويلات لمرضى زراعة القرنية والتي تتجاوز 250 تحويلة سنويا.

وأضاف أبو الريش ان كافة مقومات البرنامج موجودة وتمهد الطريق للعمل وما يتبقى هو أن تصل الرسالة إلى المجتمع بأهمية التبرع بالقرنيات من المتوفى لصالح من هم بحاجه لإجراء زراعة لما في ذلك من إعادة الأمل للمرضى ، والاجر والثواب الكبير للمتوفى.

وطالب كافة اللافتات المجتمعية بأن يأخذوا دورهم في إيصال رسالة البرنامج للمجتمع على قاعدة الرعاية الصحية مسئولية مجتمعية.

وحث أبو الريش، المواطن الفلسطيني المعطاء بأن يكون له سهما في إنجاح الأهداف التي وضعتها الوزارة من خلال البرنامج الوطني لزراعة القرنية.

بدوره، ثمّن النائب بالمجلس التشريعي سالم سلامة، دور وزارة الصحة في تدشين هذا البرنامج، لافتا إلى أنه يأتي في سياق الدور الريادي للوزارة في تجويد الخدمة الصحية والبحث فيما يسهل على المواطن الحصول والوصول الى خدمة صحية مناسبة.

وأشار سلامة، إلى أنه ما تم اقراره من قبل المجلس التشريعي من قانون زراعة الأعضاء ومواده الناظمة يستند إلى الفتاوى الشرعية ذات العلاقة.