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التعليم تُكرّم أوائل الثانوية العامة بمحافظات القطاع

23 آب / أغسطس 2022 05:20

جانب من حفل التكريم
جانب من حفل التكريم

غزة - الرأي

كرّمت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، الطلبة أوائل فلسطين في امتحانات الثانوية العامة 2022 من محافظات قطاع غزة.

وقالت الوزارة، إنه جرى تكريم 25 طالباً وطالبة من الأوائل، حيث تم منح كل واحد منهم مكافأة مالية قدرها 300 دولار إضافة إلى شهادات تكريمية.

وشارك في الحفل الذي أقيم بمقر الوزارة بغزة تحت رعاية وزير التربية والتعليم أ. د. مروان عورتاني، عطوفة وكيل الوزارة د. زياد ثابت، ووفد الوزارة برام الله برئاسة وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية د. أيوب عليان، والوكيل المساعد للشؤون الطلابية د. صادق الحضور، وبحضور أسرة وزارة التربية والطلبة المكرمين وأولياء أمورهم.

وهنّأ ثابت الطلبة الأوائل، متمنياً لهم حياة حافلة من الإنجاز والتميز وخدمة الوطن، موضحاً أن الوزارة ترعى مسيرة الطلاب وتحرص على تشجيعهم ودعمهم.

وقدّم وكيل الوزارة الشكر والتقدير للوزير أ. د. مروان عورتاني على رعاية هذا الحفل وجهوده الراقية في المسيرة التربوية،كما قدّم الشكر لوفد الوزارة القادم من المحافظات الشمالية.

وأوضح ثابت أن وزارة التعليم تُجسّد نموذجاً مميزاً للعمل الوحدوي والتكاملي والتنسيق لخدمة الوطن.

وفي كلمته عَبْرَ الهاتف رحّب عورتاني بالطلبة المتفوقين وأولياء أمورهم، وبأسرة وزارة التربية والتعليم العالي في غزة وجميع الحضور، مثمناً الجهود التربوية  المتميزة في المحافظات الجنوبية.

وهنّأ الطلبة المتفوقين، مؤكداً  أنه ليس جديداً على طلبتنا في غزة أن يتفوقوا ويبدعوا رغم الظروف الصعبة وكافة التحديات.

من جهته، قال عليان: "إننا نسعد كثيراً عندما نكون في مقام تكريم أوائل الثانوية العامة، فحصادهم لا يساويه أي حصاد، وتفوقهم مسيرة هامة تجاه تحرير الوطن، والعلم سلاح مهم في التنمية والبناء".

وفي كلمة نيابة عن الأوائل، شكرت الطالبة مروة عيسى الوزير أ. د. مروان عورتاني وأسرة الوزارة على هذا التكريم، لافتةً إلى أن مسيرة العلم مستمرة وسيبذل الطلبة كل الجهود نحو المزيد من الإنجاز من أجل خدمة الوطن.

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