الدعليس يلتقي نخب مجتمعية في غزة

غزة - الرأي

نظم رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، اليوم الثلاثاء، لقاءً حواريًا مع النخب المجتمعية ضمن سياسة الانفتاح على مختلف القطاعات في قطاع غزة.

وقال الدعليس خلال اللقاء، إن بيئة الواقع في قطاع غزة صعبة للغاية، حيث تبلغ نسبة البطالة في القطاع بحسب الإحصائيات الدولية 50.2%، ونسبة الفقر وانعدام الأمن الغذائي 68%، بينما تتلقى 231 ألف أسرة معونات من وكالة الغوث بمعدل 6 دولارات شهريا، ونحو 79 ألف أسرة تتلقى مخصصات الشؤون الاجتماعية.

وأضاف أن عدد المشافي الحكومية والخاصة في القطاع يبلغ 35 يتوفر فيها 3582 سرير بنسبة 40% فقط من الاحتياج الحقيقي، بينها 285 سرير عناية مكثفة بنسبة 19% من الاحتياج المطلوب.

وذكر الدعليس، أن عدد مرضى السرطان بالقطاع يبلغ 10600 مريض، يتوفى منهم 600 سنويا لعدم تمكنهم من السفر للعلاج في الخارج، فيما تبلغ نسبة الأدوية الصفرية في مستودعات وزارة الصحة 40% والمستلزمات الطبية 19%.

وبشأن القطاع التعليمي، أشار إلى أن عدد المدراس بالقطاع 707 بينها 450 مدرسة تعمل بنظام الفترتين بنسبة 64% من المدارس، مبينا أن القطاع التعليمي بحاجة لـ 20 مدرسة سنويا لاستيعاب 15 ألف من الطلبة الجدد بمحافظات القطاع.

وأوضح الدعليس، أن الحكومة وضعت مجموعة من الأولويات في ظل الواقع المرير للعمل على تنفيذها، وهي: إعمار ما دمره الاحتلال خلال عدوان 2021، وتحسين الرضا الوظيفي، وتصفير المشاكل، وتقديم التسهيلات وتجويد الخدمات لأبناء شعبنا، وتعزيز الشراكة مع مكونات المجتمع المدني.

وأكد أن الحكومة نجحت في تحقيق إنجازات كبيرة في مختلف الأولويات التي وضعتها لا سيما بملف الإعمار وتحسين الرضا الوظيفي وتقديم التسهيلات المختلفة لأبناء شعبنا.

وبين الدعليس، أن قطاع غزة يواجه جملة من التحديات الصعبة التي تؤثر على الاستقرار الاقتصادي، أهمها استمرار الحصار والعدوان الصهيوني على القطاع، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية الذي انعكست على الاقتصاد الفلسطيني.

واستمع الدعليس بعد ختام كلمته إلى مداخلات من النخب المجتمعية لبحث سبل تخفيف معاناة أبناء شعبنا، ووضع حلول لمختلف القضايا العالقة.