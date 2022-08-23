وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يحول أسيرًا مقدسيًا للاعتقال الإداري وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تُكرّم أوائل الثانوية العامة بمحافظات القطاع وكالة الرأي الفلسطينية حماس تنفي مزاعم موافقتها على التطبيع بين تركيا والاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" تطلق برنامجًا وطنيًا لزراعة القرنيات في غزة وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية: شهيد وإصابة بانفجار عرضي غرب خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال: غزة بحاجة لـ 3 مليارات دولار للإعمار والتنمية وكالة الرأي الفلسطينية حماس تنعى الشهيد محمد عرايشي وكالة الرأي الفلسطينية حماس: اعتقال فازع ونادر صوافطة لن ينال من إرادتهما وكالة الرأي الفلسطينية " العدل" تتابع اجتماعاتها لاعداد مشروع قانون الأحداث وكالة الرأي الفلسطينية "صفوة الحفّاظ" حدثٌ ضخمٌ تشرق عليه مساجد غزة
أخبار » الأخبار الحكومية

ضمن سياسة الانفتاح على مختلف القطاعات

الدعليس يلتقي نخب مجتمعية في غزة

23 آب / أغسطس 2022 08:12

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

غزة - الرأي

نظم رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، اليوم الثلاثاء، لقاءً حواريًا مع النخب المجتمعية ضمن سياسة الانفتاح على مختلف القطاعات في قطاع غزة

وقال الدعليس خلال اللقاء، إن بيئة الواقع في قطاع غزة صعبة للغاية، حيث تبلغ نسبة البطالة في القطاع بحسب الإحصائيات الدولية 50.2%، ونسبة الفقر وانعدام الأمن الغذائي 68%، بينما تتلقى 231 ألف أسرة معونات من وكالة الغوث بمعدل 6 دولارات شهريا، ونحو 79 ألف أسرة تتلقى مخصصات الشؤون الاجتماعية.

وأضاف أن عدد المشافي الحكومية والخاصة في القطاع يبلغ 35 يتوفر فيها 3582 سرير بنسبة 40% فقط من الاحتياج الحقيقي، بينها 285 سرير عناية مكثفة بنسبة 19% من الاحتياج المطلوب.

وذكر الدعليس، أن عدد مرضى السرطان بالقطاع يبلغ 10600 مريض، يتوفى منهم 600 سنويا لعدم تمكنهم من السفر للعلاج في الخارج، فيما تبلغ نسبة الأدوية الصفرية في مستودعات وزارة الصحة 40% والمستلزمات الطبية 19%.

وبشأن القطاع التعليمي، أشار إلى أن عدد المدراس بالقطاع 707 بينها 450 مدرسة تعمل بنظام الفترتين بنسبة 64% من المدارس، مبينا أن القطاع التعليمي بحاجة لـ 20 مدرسة سنويا لاستيعاب 15 ألف من الطلبة الجدد بمحافظات القطاع.

وأوضح الدعليس، أن الحكومة وضعت مجموعة من الأولويات في ظل الواقع المرير للعمل على تنفيذها، وهي: إعمار ما دمره الاحتلال خلال عدوان 2021، وتحسين الرضا الوظيفي، وتصفير المشاكل، وتقديم التسهيلات وتجويد الخدمات لأبناء شعبنا، وتعزيز الشراكة مع مكونات المجتمع المدني.

وأكد أن الحكومة نجحت في تحقيق إنجازات كبيرة في مختلف الأولويات التي وضعتها لا سيما بملف الإعمار وتحسين الرضا الوظيفي وتقديم التسهيلات المختلفة لأبناء شعبنا.

وبين الدعليس، أن قطاع غزة يواجه جملة من التحديات الصعبة التي تؤثر على الاستقرار الاقتصادي، أهمها استمرار الحصار والعدوان الصهيوني على القطاع، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية الذي انعكست على الاقتصاد الفلسطيني.

واستمع الدعليس بعد ختام كلمته إلى مداخلات من النخب المجتمعية لبحث سبل تخفيف معاناة أبناء شعبنا، ووضع حلول لمختلف القضايا العالقة.

300430682_1642884446105809_2963033362909974270_n 300459168_511624930964434_4101608881104622526_n 300507626_5403309529752773_8621582638220946755_n 300588942_385668176977724_7252061296038595539_n 300595887_589063906247173_6288500356161637166_n 301094407_737933940628601_1287397647457687137_n 300859824_437894468385309_994586888949136622_n 301094407_814559583041494_565313859768222534_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

توصية بضرورة تعزيز أوساط الصحفيين لنشر الرواية الفلسطينية على مواقع التواصل

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟