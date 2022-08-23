مجمع الشفاء يعقد امتحان البورد الفلسطيني لجراحة العظام

غزة- الرأي:

عقدت لجنة امتحان البورد الفلسطيني لجراحة العظام برئاسة د. أشرف البياع منسق بورد جراحة العظام الامتحان " النظري والعلمي " للأطباء الملتحقين بالبرنامج ، بإشراف د. فضل نعيم ممثل عن المجلس الطبي الفلسطيني ود. محمود مطر ممثل وزارة الصحة د. غسان أبو زهري ممثل عن المركز التدريبي بمستشفى ناصر، وثلة من الاستشاريين المدربين في برنامج البورد الفلسطيني ووفد من الإدارة العامة لتنمية القوي البشرية .



و أوضح د. البياع أن إجمالي عدد الاطباء الملتحقين بالبرنامج بلغ " 13 " طبيبا من داخل أقسام العظام بالمجمع ، مبينا أن الهدف من البرنامج الارتقاء بالمستوى التعليمي لأطباء البورد و استحداث الاساليب المتطورة في الانظمة العالمية لبرامج البورد وكذلك تحسين مستواه الفني

