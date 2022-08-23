الاتصالات تنظم اللقاء الأول للفاعلين في مجال الاتصالات

غزة – الرأي:

نظم المجلس الاستشاري للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الثلاثاء الموافق 23-08-2022 م اللقاء الأول للفاعلين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور رئيس وأعضاء المجلس الاستشاري للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



بدوره رحب م. سهيل مدوخ وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالنخب الفاعلة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من الأكاديميين ولفيف عن القطاع الخاص والنقابات والشركات العاملة في المجال، مضيفاُ أن هذا اللقاء يأتي في إطار تبادل الآراء والأفكار والنهوض بهذا القطاع، واستعراض أهم توصيات المجلس خلال الفترة الماضية.



وأشار م. مدوخ أن فكرة تأسيس المجلس الاستشاري للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تأتي في إطار الجهود الحكومية لتطوير الجهاز الإداري وتحقيق غايات التنمية، لافتاً أنه تم تشكيل المجلس الاستشاري لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في شهر يناير 2022م، وذلك استنادًا إلى نظام المجالس الاستشارية للدوائر الحكومية الصادر عن لجنة متابعة العمل الحكومي في شهر ديسمبر 2021.



وأوضح مدوخ أن مهام المجلس الاستشاري تتمثل باقتراح الرؤى والتصورّات المتعلقة بمجال عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واقتراح السياسات والآليات اللازمة لتحقيق أهداف قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعمل على إبداء الرأي والمشورة وتقديم التوصيات فيما يُعرض على المجلس من قضايا ذات علاقة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتمثيل أصحاب العلاقة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومناقشة تصوراتهم واهتماماتهم، والمساهمة في تعزيز التنسيق بين مختلف أصحاب العلاقة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



وبين م. مدوخ أن المجلس يضم 11 عضواً ممثلين عن أبرز الجهات المعنية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في فلسطين والمتمثل في القطاع الحكومي والأكاديمي والقطاع الخاص والنقابات، وعقد المجلس اجتماعاته بشكل شهري، منوهاً أن المجلس عقد حتى تاريخ اليوم (7) اجتماعات ناقش خلالها العديد من القضايا المتعلقة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



وذكر أن المجلس الاستشاري ناقش العديد من أهم المواضيع منها آلية تصنيف شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حسب عدة معايير مثل كفاءتها وقدرتها على تسليم المنتج حسب المواصفات، وإمكانية ضبط استقطاب الشركات الخارجية للمبرمجين الفلسطينيين من غزة، وتعزيز سبل مساهمة الوزارة والأطراف الفاعلة في البرامج الأكاديمية ذات العلاقة قبل وبعد التخرج، وتنظيم لقاء سنوي للنخبة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحت إشراف المجلس من أجل الحصول على تغذية راجعة من ذوي العلاقة.



وتابع م. مدوخ أن المجلس الاستشاري عمل على إعداد مقترح الـملف الطبي (Medical Profile) المحوسب، وسبل تفعيل منصة خبراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في فلسطين، ومناقشة سياسة البيانات المفتوحة الحكومية الحالية والتي يجري تطويرها بجهد حكومي مشترك، واليات حل الاشكاليات التي تواجه الشركات مع الجهات الحكومية، وسبل حصر العاملين في مجال العمل الحر (Freelancers) وإمكانية تقديم خدمات أفضل لهم.



وأضاف أن المجلس ناقش أيضاً آليات تفعيل مشروع البرج التكنولوجي من أجل تشغيله، وتوحيد واعتماد المسميات التخصصية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتصنيف خبراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حسب معايير موضوعية العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، والإجراءات بخصوص كبار السن.

من قبل جهات رسمية، وكذلك تنفيذ مخرجات الاحتفال باليوم

كما تحدث م. مدوخ عن أهم إنجازات وزارة الاتصالات خلال العام 2022 والتي من أهمها انجاز مشروع الترميز البريدي في المحافظات الجنوبية، وإطلاق نظام الاتصال الحكومي الموحد (161) لتسهيل الوصول للخدمات الالكترونية الحكومية، وإطلاق جائزة أفضل تحول رقمي ذكي في القطاع الخاص للعام 2022م تحت شعار "نحو مجتمع رقمي"، وإطلاق تطبيق "حكومي" على الأجهزة الذكية والذي يعتبر نافذة متكاملة لكافة المعاملات والبيانات الحكومية الخاصة بالمواطنين، وإطلاق الحملة الوطنية لمجابهة الإدمان على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية.



وتابع أن الوزارة عملت على تعزيز مجال العمل عن بعد من خلال مشاركة الوزارة مع الوزارات المختصة في اعداد استراتيجية العمل عن بعد وتشكيل المجلس الوطني للعمل عن بعد، وإطلاق مشروع دمج الخريجين في سوق العمل والذي يستهدف في مرحلته الأولى 100 خريج وسيتلوه مراحل متعددة، وتأهيل شركة ثالثة لتوزيع البريد الداخلي في قطاع غزة، واعداد واعتماد الإطار الاستراتيجي والمؤشرات التنموية للوزارة للأعوام 2022-2024، واعتماد الإطار الاستراتيجي والمؤشرات التنموية للتحول الرقمي داخل الدوائر الحكومية للأعوام 2022-2024.



وبين أن الوزارة عملت على اصدار سياسة تطوير تطبيقات الهواتف الذكية، واعداد سياسة تزويد الجهات غير الحكومية بالبيانات، وسياسة إدارة وتبادل البيانات، واصدار تعليمات بشأن تسجيل اجهزة الهواتف الخلوية على منظومة ادارة معارض الهاتف المحمول الالكترونية، واعتماد مشروع قرار بشأن إنشاء مستودع البيانات الحكومي، وآلية البيانات التفاعلية بين أنظمة الدوائر الحكومية، ووثيقة الإطار الاستراتيجي للاقتصاد الرقمي في فلسطين، وحوسبة الملفات القديمة الخاصة بعهد الموظفين والتزاماتهم المالية، وتسديد عوائد الترخيص 7% عن شركات تقديم خدمات انترنت النطاق العريض عن السنوات السابقة.



وذكر أن الوزارة عملت على منح جميع شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد المرخصة اعفاء 50% من الرسوم المتراكمة والجديدة"، والانتهاء من تنفيذ جائزة أفضل فكرة شبابية إبداعية داعمة للتحول الرقمي في العمل الحكومي، وتوقيع اتفاقية مع حاضنة الأعمال والتكنولوجيا بالجامعة الإسلامية لاحتضان الفكرة الفائزة بالمركز الأول.



وتابع م. مدوخ أن الإنجازات التي يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تواجه العديد من التحديات والمعوقات من عدة جوانب الجانب التقني مثل مواكبة إنترنت الأشياء والذكاء الصناعي والحوسبة السحابية والنطاق العريض والسرعات العالية والبيانات الضخمة، وتطوير المهارات وبناء الكوادر كتحسين نوعية التعليم وادخال تخصصات جديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات لزيادة عدد الطلبة للالتحاق في هذه التخصصات، وجانب تعزير دور القطاع الخاص، والذي يشمل تشجيع الشركات على الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وزيادة مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج المحلي والتنمية المستدامة، وأخيراً جانب تكامل الأدوار بين جميع القطاعات وبناء نظام متكامل لهذا الغرض ecosystem.



وذكر أهم التحديات التي يفرضها الاحتلال والتي تشكل معوقا رئيسا للنهوض بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال ســيطرة الاحتلال علــى الطيــف التــرددي الفلســطيني، وعــدم تمكيننا مــن اســتخدامه لتطوير الخدمات المقدمة، وخاصة فـي مجال الاتصالات المتنقلة، واستخدام الأجيال متطــورة مــن الاتصالات المتنقلــة الجيل الثالث والرابع والخامس، وتحكم الاحتلال في المعابر وتقييد إدخال الأجهزة والتقنيات الحديثة.



كما ودعا إلى التركيز على الدور الفاعل والمؤثر لجميع القطاعات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنهوض بها وتطويرها، وأن عقد هذا اللقاء يشكل ملتقى جامع وامتداد واسع لعمل المجلس الاستشاري ومحطة إضافية للاهتمام بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز فرص النجاح والشراكة والاستماع للآراء التي من شأنها تطوير هذا القطاع الحيوي والهام.



وتخلل اللقاء جلستين حواريتين الأولى أدارها د. توفيق برهوم وكانت بعنوان " سبل مجابهة التحديات التي تواجه قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في فلسطين"، كما وأدار الجلسة الثانية م. زياد الشيخ الديب وكانت بعنوان "كيفية تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لخدمة المجتمع في عصر الاقتصاد الرقمي"، كما وضم اللقاء العديد من المحاور الرئيسية والمداخلات الهامة في إطار تطوير القطاع الحيوي والهام لدور المجلس الاستشاري للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال مشاركة النخب الفاعلة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتبادل الآراء والأفكار والنهوض بهذا القطاع.



وفي ختام اللقاء قدم عضو المجلس الاستشاري للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أ. محمد أبو صفية أهم التوصيات الخاصة باللقاء والتي من أهمها تحديد المسار الوظيفي للتخصصات الجامعية، والعمل المستمر على جسر الهوة بين الجامعات وسوق العمل لتأهيل الخريجين للاندماج في سوق العمل، وتوجيه العمل الحر بأسلوب التجمعات والمجموعات ( Agency ) ضمن مفهوم ( مهارة – إدارة – لغة انجليزية)، وكذلك ربط البيانات ( المستودعات الرقمية) وأتاحتها للباحثين في الجامعات الفلسطينية، وتعهيد المشاريع الحكومية للقطاع الخاص، والتأكيد على الحفاظ على خصوصية البيانات والجهات المستفيدة منها حسب الاختصاص، والعمل على توفير بيئة استثمارية مُشجعة وناجحة، وتبنى التوجهات في تكنولوجيا المعلومات والتي تخدم القطاعات الأخرة على تنوعها.