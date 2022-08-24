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برشلونة يخطط لضم مهاجم جديد.. و4 أسماء مطروحة

24 آب / أغسطس 2022 08:57

برشلونة يخطط لضم مهاجم جديد.. و4 أسماء مطروحة
برشلونة يخطط لضم مهاجم جديد.. و4 أسماء مطروحة

يعمل مسؤولو برشلونة على التعاقد مع مهاجم جديد، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة سيتجه إلى الميركاتو في الأيام الأخيرة للتعاقد مع مهاجم جديد، في حالة رحيل بيير إيميريك أوباميانج وممفيس ديباي.

ويرتبط أوباميانج بالانتقال إلى تشيلسي، بينما قد يوقع ديباي مع يوفنتوس.

وتعمل الإدارة الرياضية في برشلونة الآن على جمع العروض المتاحة، لكن قرار التعاقد مع مهاجم جديد قد يتأجل أيضًا إلى الميركاتو الشتوي.

وأشارت إلى أن الأسماء المطروحة حاليًا على طاولة برشلونة، هي: أندريا بيلوتي وإدينسون كافاني وعدنان يانوزاي، وجميعهم غير مرتبط بأي نادٍ.

وكشفت أن هناك اسما رابعا لمهاجم لامع (لم تذكره)، لكنه يعاني من مشاكل في ناديه ومستعد لخفض راتبه كثيرًا من أجل التواجد في كامب نو.

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