بطولة الشهداء لكرة القدم تنطلق اليوم بمشاركة (٧) أندية

غزة- الرأي

تنطلق مساء اليوم الأربعاء مباريات بطولة الشهداء لكرة القدم، والتي يرعاها المجلس الأعلى للشباب والرياضة وينظمها اتحاد كرة القدم، البطولة هي النسخة الثانية لأندية النخبة في محافظات غزة، بمشاركة (٧) أندية من الدرجة الممتازة.

وتنطلق البطولة مساء اليوم الساعة الخامسة مساء حيث ستقام مباراتين تجمع بين خدمات رفح × غزة الرياضي على ملعب الدرة بدير البلح، واتحاد الشجاعية × الصداقة على ملعب اليرموك بغزة.



يذكر أنه يشارك في البطولة (٧) أندية بعد اعتذار شباب رفح، وهي:" اتحاد الشجاعية - اتحاد بيت حانون الرياضي - خدمات رفح- اتحاد خان يونس- شباب خان يونس- غزة الرياضي- الصداقة".

وكان عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة أعلن عن تخصيص مكافأة البطل بقيمة (١٠٠٠) دولار، بينما حصلت الأندية المشاركة يوم أمس على مبلغ مالي لتوفير مستلزمات المشاركة في البطولة.