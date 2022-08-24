الصحة تبحث تعزيز خدمات الإسعاف والطوارئ مع منظمة الصحة العالمية

غزة- الرأي

بحث مدير وحدة الإسعاف والطوارئ بوزارة الصحة إياد زقوت تعزيز التعاون المشترك مع وفد منظمة الصحة العالمية، وذك بحضور رؤساء أقسام الوحدة.

وأثنى زقوت الدور الفعّال لمنظمة الصحة العالمية في تعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال الدعم المستمر للقطاع الصحي، مشيرا الى تطلعات وزارة الصحة بتعزيز الطاقم بالكادر البشري وسيارات الاسعاف اللازمة لتعزيز خدمات الإسعاف والطوارئ في المرافق الصحية المختلفة.

من جهتهم، أبدى وفد منظمة الصحة العالمية ممثلا بالدكتور ثانوس، ود.أحمد أبو طير، سعادتهم باللقاء، معربيّن عن تطلعهم لتعزيز العلاقات وتقديم المساعدة والعون في هذا الجانب.