السياحة: ينتهى الاستفادة من الاعفاء 50% للشاليهات بنهاية اغسطس

غزة- الرأي

أكدت وزارة السياحة والآثار، أن الاستفادة من الإعفاء المقدم 50% لترخيص الشاليهات السياحية، تنتهي بنهاية الشهر الجاري بتاريخ 31-8-2022، داعية أصحاب المنشآت السياحية في قطاع غزة إلى الاستفادة من استثمار الاعفاء المقدم من متابعة العمل الحكومي.



وشددت الوزارة عزمها على اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين وغير المرخصين للشاليهات السياحية، وتصدر قرارات وإجراءات عقابية على من يرفض الإلتزام بالشروط والإجراءات القانونية حسب النظام واللوائح، بهدف تنظيم حالة القطاع السياحي وتأمين اصطياف آمن لكافة أبناء شعبنا الفلسطيني.

ودعت الوزارة جمعية أصحاب الشاليهات والعاملين في القطاع السياحي إلى دعوة متنسيبها لتصويب وتسوية أوضاعهم القانونية والإدارية لتنظيم الحالة السياحية في قطاع غزة