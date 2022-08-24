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خلال زيارته لأحد مراكز التحفيظ بغزة

" ثابت " يُشيد بمبادرة "صفوة الحفاّظ" لحفظ وسرد القرآن الكريم

24 آب / أغسطس 2022 11:19

" ثابت " يُشيد بمبادرة "صفوة الحفاّظ" لحفظ وسرد القرآن الكريم

غزة-الرأي

أشاد وكيل وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، الدكتور زياد ثابت بنشاطات مبادرة تحفيظ وسرد القرآن الكريم في جلسة واحدة، والتي أطلقتها جمعية دار القرآن الكريم والسنة تحت عنوان "صفوة الحفاّظ".


جاء ذلك، خلال زيارته إلى أحد مراكز التحفيظ يرافقه وفد الوزارة برام الله برئاسة الوكيل المساعد للشؤون التعليمية د. أيوب عليان، حيث كان في استقبالهم النائب في المجلس التشريعي ومدير جمعية دار القرآن الكريم والسُنَّة د. عبد الرحمن الجمل.


وقال ثابت: "ما شاهدناه هو إبداع على المستوى العالمي ومفخرة حقيقية في الاهتمام بالقرآن الكريم وعلومه، وهو يوم من أيام الله عز وجل، مضيفاً أن وزارة التعليم تُشجّع كثيراً مثل هذه المبادرات الفريدة في إطار تربية الناشئة على الاهتمام بكتاب الله عز وجل تلاوةً وقراءةً وحفظاً.


وأوضح ثابت، أن جيل القرآن الكريم هو الجيل الذي يتفوق ويُطور ويبني الوطن ويكون فاتحاً ومحرراً للقدس وفلسطين ويُسهم في بناء الوطن وتنميته، فحفظة القرآن الكريم دائماً من المتفوقين والأوائل.


وقدّم ثابت التهاني للحافظين لكتاب الله وأولياء أمورهم، كما قدّم الشكر لجمعية دار القرآن الكريم والسنة ووزارة الأوقاف وهيئة العمل الحكومي والمجلس التشريعي الفلسطيني على الاهتمام الكبير بمجال القرآن الكريم بقطاع غزة.

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