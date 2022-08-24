وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يغلق المسجد الإبراهيمي لتأمين اقتحام المستوطنين وكالة الرأي الفلسطينية إدارة التمريض تعقد لقاًء تنسيقياً حول المؤتمر الثاني للتمريض والقبالة وكالة الرأي الفلسطينية "السياحة والآثار": انتهاء إعفاء ترخيص الشاليهات نهاية أغسطس وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم منزلاً ومنشآت سكنية وزراعية في الأغوار ونابلس وكالة الرأي الفلسطينية السياحة: اكتشاف قصر إسلامي بالنقب يؤكد تجذر الحضارة الإسلامية بفلسطين وكالة الرأي الفلسطينية " ثابت " يُشيد بمبادرة "صفوة الحفاّظ" لحفظ وسرد القرآن الكريم وكالة الرأي الفلسطينية السياحة: ينتهى الاستفادة من الاعفاء 50% للشاليهات بنهاية اغسطس وكالة الرأي الفلسطينية تفتيش رفح يواصل جولاته الميدانية على المنشآت بالمحافظة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تبحث تعزيز خدمات الإسعاف والطوارئ مع منظمة الصحة العالمية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تبحث تكامل خدمات الإسعاف مع الخدمات الطبية العسكرية
أخبار » الأخبار الحكومية

إجراءات قانونية بحق المخالفين

"السياحة والآثار": انتهاء إعفاء ترخيص الشاليهات نهاية أغسطس

24 آب / أغسطس 2022 11:27

غزة - الرأي

أعلنت وزارة السياحة والآثار في غزة، اليوم الأربعاء، عن انتهاء الاستفادة من الإعفاء المقدم بنسبة 50% لترخيص الشاليهات السياحية، نهاية الشهر الجاري بتاريخ 31-8-2022.

ودعت الوزارة في بيان لها، أصحاب المنشآت السياحية في قطاع غزة إلى الإسراع من الاستفادة من الاعفاء المقدم من متابعة العمل الحكومي قبل انتهاء المدة.

وشددت عزمها اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين وغير المرخصين للشاليهات السياحية، مشيرةً إلى أنها ستتخذ قرارات وإجراءات عقابية بحق المخالفين للشروط والإجراءات القانونية حسب النظام واللوائح، بهدف تنظيم حالة القطاع السياحي وتأمين اصطياف آمن لكافة أبناء شعبنا الفلسطيني.

ودعت الوزارة جمعية أصحاب الشاليهات والعاملين في القطاع السياحي إلى دعوة منتسبيها لتصويب وتسوية أوضاعهم القانونية والإدارية لتنظيم الحالة السياحية في قطاع غزة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

توصية بضرورة تعزيز أوساط الصحفيين لنشر الرواية الفلسطينية على مواقع التواصل

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟