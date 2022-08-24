"السياحة والآثار": انتهاء إعفاء ترخيص الشاليهات نهاية أغسطس

غزة - الرأي

أعلنت وزارة السياحة والآثار في غزة، اليوم الأربعاء، عن انتهاء الاستفادة من الإعفاء المقدم بنسبة 50% لترخيص الشاليهات السياحية، نهاية الشهر الجاري بتاريخ 31-8-2022.

ودعت الوزارة في بيان لها، أصحاب المنشآت السياحية في قطاع غزة إلى الإسراع من الاستفادة من الاعفاء المقدم من متابعة العمل الحكومي قبل انتهاء المدة.

وشددت عزمها اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين وغير المرخصين للشاليهات السياحية، مشيرةً إلى أنها ستتخذ قرارات وإجراءات عقابية بحق المخالفين للشروط والإجراءات القانونية حسب النظام واللوائح، بهدف تنظيم حالة القطاع السياحي وتأمين اصطياف آمن لكافة أبناء شعبنا الفلسطيني.

ودعت الوزارة جمعية أصحاب الشاليهات والعاملين في القطاع السياحي إلى دعوة منتسبيها لتصويب وتسوية أوضاعهم القانونية والإدارية لتنظيم الحالة السياحية في قطاع غزة.