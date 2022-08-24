إدارة التمريض تعقد لقاًء تنسيقياً حول المؤتمر الثاني للتمريض والقبالة

غزة- الرأي

أكد مدير الادارة العامة للتمريض بوزارة الصحة د. خليل شقفة، على استمرار الجهود المشتركة من أجل الارتقاء بالخدمات التمريضية، وتجويد مستويات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى في مختلف التخصصات.

جاء ذلك خلال اللقاء التنسيقي مع منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبمشاركة رئيس لجان المؤتمر د. يوسف فحجان.

ونوه د.شقفة، أن هذا المؤتمر يأتي مع الجهود الحثيثة التي تبذلها إدارته ضمن الخطة التشغيلية لوزارة الصحة، والتي تتطلع لدور أكبر لمهنة التمريض والقبالة في منظومة العمل الصحي.



بدوره، أكد د. يوسف فحجان رئيس لجان المؤتمر مواصلة الاستعدادات لإتمام هذا المؤتمر والذي من المقرر ان تشارك فيه أطراف محلية، عربية ودولية ضمن محاور عديدة تعظم من شأن العمل التخصصي في التمريض والقبالة وتحسين جودة الأداء.



واختتم اللقاء بالاتفاق على اعتماد دعم المؤتمر الثاني للتمريض والذي سيقام في شهر نوفمبر القادم.