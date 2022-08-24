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خلال لقاء موسع مع مدراء المدارس على مستوى قطاع غزة

التعليم تناقش الخطط والبرامج الخاصة بالعام الدراسي الجديد

24 آب / أغسطس 2022 11:40

التعليم تناقش الخطط والبرامج الخاصة بالعام الدراسي الجديد
التعليم تناقش الخطط والبرامج الخاصة بالعام الدراسي الجديد

غزة- الرأي


ناقشت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 2022/2023،  وذلك خلال لقاء موسع مع مدراء المدارس الحكومية على مستوى محافظات قطاع غزة.

وشارك في اللقاء عطوفة وكيل الوزارة د. زياد ثابت، ووفد الوزارة برام الله برئاسة د. أيوب عليان الوكيل المساعد للشؤون التعليمية، ود. صادق الخضور الوكيل المساعد للشؤون الطلابية، وبحضور المدراء العامون ومدراء التربية.

ورحّب ثابت بالحضور، مثمناً دور مدراء المدارس وجهودهم الراقية في خدمة العملية التعليمية، مؤكداً أن الوزارة تولي أهمية خاصة لمدراء المدارس ضمن المنظومة التعليمية، بصفتهم قيادات تربوية تطور وتحسن العملية التربوية.


كما رحّب وكيل الوزارة بوفد الوزارة الزائر من رام الله، موضحاً أن وزارة التعليم  تُمثل نموذجاً مميزاً في التعاون والتشارك والتنسيق الكامل.

وتحدث ثابت بشيء من التفصيل عن العديد من الخطط والبرامج والتعليمات  الخاصة بالإدارات المدرسية مثل  النواحي الإدارية والفنية وأساليب التدريس والأنشطة والمناهج والقياس والتقويم والعلاقة مع المجتمع.

ولفت إلى أن هدفنا ضمان عام دراسي مستقر نُقدّم  خلاله الخدمة التعليمية لطلبتنا وأبناء شعبنا بجودة عالية.

 من جهته عبّر عليان عن سعادته بزيارة غزة ومتابعة العملية التعليمية واللقاء مع الطواقم التربوية، لافتاً إلى أن مدير المدرسة ركن أساسي في المنظومة التعليمية، فأي مدرسة ناجحة يكون خلفها مدير مدرسة ناجح متميز.

وخلال اللقاء قام عدد من المدراء العامين باستعراض توجهات الوزارة وبرامجها الخاصة بالاستعداد للعام الدراسي الجديد كل حسب اختصاصه؛ حيث تحدث كل من مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي د. محمود مطر، ومدير عام التقنيات التربوية د. أحمد أبو ندى، ومدير عام الشؤون الإدارية أ. رائد صالحية، ومدير عام تكنولوجيا المعلومات م. أسامة يونس، ومدير عام الإرشاد والصحة المدرسية د. خالد أبو فضة ، ومدير عام وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي أ. أحمد عايش النجار.

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