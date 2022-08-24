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الصحة تطلق الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر الدولي الثاني للتمريض

24 آب / أغسطس 2022 11:57

الصحة تطلق الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر الدولي الثاني للتمريض
الصحة تطلق الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر الدولي الثاني للتمريض

غزةالرأي


أطلقت الإدارة العامة للتمريض بوزارة الصحة الحساب الرسمي الخاص بالمؤتمر الدولي الثاني للتمريض التخصصي والقبالة الذي سيتم انعقاده في العاشر من نوفمبر للعام الجاري 2022.


ودعا رئيس لجان المؤتمر د. يوسف فحجان، الممرضين الباحثين إلى المشاركة الفاعلة في هذا المؤتمر الذي يشكل رافعه مهمة للنهوض بمهنة التمريض والرقي بمنتسبيها مذكرا بالدور الكبير الذي تقوم به مهنة التمريض في منظومة العمل الصحي وتجويد الخدمات الصحية.


ونوه د. فحجان إلى أن منتسبو مهنة التمريض في قطاع غزة باتوا يمتلكون من الإمكانيات العلمية والبحثية ما تؤهلهم لنجاح هذا المؤتمر والبناء عليه من خلال الاستفادة من الكم الكبير من نتائج الأبحاث التمريضية في كافة التخصصات. 


وأعلنت الادارة العامة للتمريض لجمهورها بأن عنوان الموقع الرسمي للمؤتمر عبر الرابط التالي، ودعت كافة الممرضين للمشاركة والتفاعل. https://nursinggz.moh.gov.ps/submitabstract.php

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