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الأوقاف تُكرم المتفوقين في الثانوية العامة من طلبة مراكز تحفيظ القرآن

24 آب / أغسطس 2022 12:14

الأوقاف تُكرم المتفوقين في الثانوية العامة من طلبة مراكز تحفيظ القرآن الكريم
الأوقاف تُكرم المتفوقين في الثانوية العامة من طلبة مراكز تحفيظ القرآن الكريم

غزة- الرأي


كرمت الإدارة العامة للقرآن الكريم بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية المتفوقين في الثانوية العامة من طلبة مراكز تحفيظ القرآن الكريم.

جاء ذلك خلال حفل نظمته في قاعة القدس بمقر الوزارة، بحضور وكيل وزارة الأوقاف د. عبد الهادي الأغا، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام أ. أنور أبو شاويش، ومدير عام الإدارة العامة للقرآن الكريم د. محمد سالم، ومدير عام المديريات أ. منذر الغماري.


وخلال كلمته قال الأغا :" إن من نعم الله تعالى أن جمع بين العلم والقرآن للمتفوقين، وجعلهما متلازمين يوصلان للمراتب العالية وأرقى الدرجات"، مشيراً إلى أهمية ترجمة حفظ القرآن الكريم في جميع التصرفات والسلوكيات في حياتنا، منوهاُ بأن متلازمة العلم والقرآن.


ودعا الطلبة المتفوقين إلى أن يكونوا نماذج متقدمة في إعانة على حمل دينهم، وأن يكونوا قدوة في كافة الميادين، وتعزيز الصورة الدينية الراقية في كافة المسارات العلمية المتطورة، مشيداً بجهودهم المبذولة في الوصول إلى مكانة علمية عظيمة يحبها الله تعالى، سائلاً المولى عز وجل لهم التوفيق والسداد.


من جهته، قال سالم أن الإدارة العامة للقرآن الكريم تفخر بتكريم هذه الكوكبة المتفوقة من أبنائها في مراكز تحفيظ القرآن الكريم المنتشرة على مستوى المحافظات، لافتاً أن الله جمع لهم من الخير الكثير في تحصيل درجة علمية متميزة، وأن يكونوا خدماً لدينهم وشعبهم وأمتهم.

الأوقاف تُكرم المتفوقين في الثانوية العامة من طلبة مراكز تحفيظ القرآن الكريم 300902673_5413082562121110_6975936046228136118_n 300193015_5413082585454441_3866643206104624739_n 300536245_5413082695454430_1328245916466971663_n 300050960_5413082098787823_6052196515164934375_n 300258542_5413082085454491_6491726554059989099_n
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