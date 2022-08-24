الشرطة تؤمن نهائي بطولة كرة قدم بخان يونس

خان يونس- الرأي

أمّنت شرطة محافظة خان يونس المباراة النهائية من بطولة طوكيو الرابعة لمواليد 2003 لكرة القدم، والتي جمعت نادي اتحاد خان يونس بضيفه نادي ثقافي طولكرم على أرض ملعب استاد خانيونس البلدي.

وانتشرت عناصر شرطة خانيونس داخل الملعب وعلى المدرجات لتامين حضور الشخصيات الأجنبية والرسمية التي حضرت المباراة وكذلك الطواقم الإدارية والتدريبية ولاعبي الناديين والحكام.

وأنهت شرطة خان يونس مهمتها التأمينية بعد إقامة حفل التتويج وتوزيع الميداليات على اللاعبين وكأس البطولة على الفريق الفائز وتأمين خروج الضيوف واللاعبين وإخلاء أرضية الملعب بشكل كامل.