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الصحة: مجمع الشفاء يعقد امتحان البورد الفلسطيني لجراحة العظام

24 آب / أغسطس 2022 01:07

الصحة: مجمع الشفاء يعقد امتحان البورد الفلسطيني لجراحة العظام
الصحة: مجمع الشفاء يعقد امتحان البورد الفلسطيني لجراحة العظام

غزة- الرأي

عقدت لجنة امتحان البورد الفلسطيني لجراحة العظام برئاسة د. أشرف البياع منسق بورد جراحة العظام الامتحان النظري والعلمي للأطباء الملتحقين بالبرنامج، بإشراف د. فضل نعيم ممثل عن المجلس الطبي الفلسطيني ود. محمود مطر ممثل وزارة الصحة د. غسان أبو زهري ممثل عن المركز التدريبي بمستشفى ناصر، وثلة من الاستشاريين المدربين في برنامج البورد الفلسطيني ووفد من الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية.


وأوضح د. البياع أن إجمالي عدد الاطباء الملتحقين بالبرنامج (13) طبيبا من داخل أقسام العظام بالمجمع، مبينا أن الهدف من البرنامج الارتقاء بالمستوى التعليمي لأطباء البورد واستحداث الاساليب المتطورة في الانظمة العالمية لبرامج البورد وكذلك تحسين مستواه الفني.

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