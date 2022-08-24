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الصحة: عائلة " المبحوح" تشيد بعمل الطواقم الطبية بمجمع الشفاء

24 آب / أغسطس 2022 01:23

الصحة: عائلة " المبحوح" تشيد بعمل الطواقم الطبية بمجمع الشفاء
الصحة: عائلة

غزة- الرأي

أشاد وفد عائلة المبحوح بالجهود العظيمة والنجاحات الكبيرة التي تجريها الطواقم الطبية بمجمع الشفاء.

جاء ذلك خلال زياره العائلة لإدارة المجمع لتكريم ثلة من الجراحيين الذين نجحوا بإجراء عملية جراحية دقيقة بواسطة الميكروسكوب الجراحي لابنتهم التي كانت تعاني علي مدار أشهر.

حيث تم إزالة الانزلاق الغضروفي العنقي وتركيب أقفاص عنقية صناعية، أجراها الدكتور حسام أبو خضير استشاري ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بالمجمع والفريق الجراحي وبمساعدة فريق التخدير والطاقم التمريضي.

بدوره أثني مدير عام مجمع الشفاء الطبي د. محمد أبو سلمية، على هذه اللفتة الكريمة، معربا عن فخره بأداء الطواقم الطبية بالمجمع، متمنيا لهم النجاحات الدائمة للوصول إلي أعلي جودة في تقديم الخدمة الصحية.

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