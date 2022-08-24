العدل تعقد لجنة خاصة لإعداد سياسة عامة لمعالجة شكاوى المواطنين

غزة-الرأي

عقدت لجنة خاصة مكلفة بإعداد "دراسة عامة لمعالجة الإشكاليات والشكاوى بين المواطنين والكادر الطبي" اجتماعها الأول بوزارة العدل.



وتناول الاجتماع الأول حسب ماجد أبو ريدة مدير الشؤون القانونية المكلف بوزارة العدل أن اللجنة المكلفة ستعمل إعداد سياسة عامة لمعرفة أسباب الإشكاليات والشكاوى بين المواطنين والكادر الطبي ، والبحث عن سبل وحلول لها، بما يسهل الوصول لمعالجة تامة وفق سياسة كاملة مدروسة وممنهجة لمعالجة هذه الظواهر في المجتمع الفلسطيني.



وأكد أنه هذه الدراسة ستعمل على تعزيز الثقة بين المواطنين والمراجعين لمقرات تقديم الخدمات الصحة وبين الكادر الطبي والعاملين بشكل عام في هذه المراكز بما يرقى لتقديم خدمة طبية متكاملة واتصال آمن بين المتلقي وبين الكادر الطبي.



وأفاد أن وزارة العدل ستتابع هذه اللجنة حتى الوصول للدراسة كاملة مع التنسيق المستمر بين الوزارتين المختصتين في هذا الإطار وهما وزارة الصحة ووزارة الداخلية والأمن الوطني.