وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال تختتم فترة التدريب الصيفية لعدد من طلاب الجامعات وكالة الرأي الفلسطينية محكمة بداية دير البلح تطلق قاعدة بيانات شاملة وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي تناقش المرحلة الثانية من عملية أرشفة الخرائط القديمة وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف رفح تُنفذ دورة فقهية للشرطة النسائية بالمحافظة وكالة الرأي الفلسطينية العدل تعقد لجنة خاصة لإعداد سياسة عامة لمعالجة شكاوى المواطنين وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: عائلة " المبحوح" تشيد بعمل الطواقم الطبية بمجمع الشفاء وكالة الرأي الفلسطينية اقتحامات استفزازية للأقصى بقيادة حاخامات ومتطرفين وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: مجمع الشفاء يعقد امتحان البورد الفلسطيني لجراحة العظام وكالة الرأي الفلسطينية المدهون: معركة الأسرى القادمة مهمة لتثبيت حقوقهم وهم بحاجة للمساندة وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد" تصدر قرارًا بشأن إعادة شراء السلع المباعة بالتقسيط
أخبار » الأخبار الحكومية

في "فقه الايمان والنذور"

أوقاف رفح تُنفذ دورة فقهية للشرطة النسائية بالمحافظة

24 آب / أغسطس 2022 01:38

أوقاف رفح تُنفذ دورة في
أوقاف رفح تُنفذ دورة في

رفح- الرأي


نفذ قسم الدعوة والإرشاد/إناث بمديرية أوقاف رفح دورة فقهية بعنوان "فقه الإيمان والنذور"، استهدفت الشرطة النسائية في المحافظة، بهدف توعيتهن وتثقيفهن بالأمور الفقهية المتعلقة بالإيمان والنذور، بحضور مدير المديرية أ. محمد أبو عامر، ومشرفة القسم أ. صباح نوفل، ولفيف من المشاركات في الدورة.


بدوره، أوضح أبو عامر الأوقاف تسعى من خلال هذه الدورات إلى الارتقاء بالعلم والمعرفة، وتطوير العمل الدعوي بالتعاون الكامل مع مختلف المؤسسات، منوهاً بأن إدارته تبذل جهوداً كبيرة في نشر الوعي الديني لدى عامة الناس، خاصة العاملين والعاملات في الوزارات والهيئات كافة.


وأشاد بجهود قسم الدعوة والإرشاد/اناث المبذولة في التذكير بالوقوف عند حدود الله والانشغال بطاعاته والبعد عن نواهيه، سائلاً الله عز وجل التوفيق والسداد في القول والعمل.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

توصية بضرورة تعزيز أوساط الصحفيين لنشر الرواية الفلسطينية على مواقع التواصل

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟