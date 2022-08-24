أوقاف رفح تُنفذ دورة في "فقه الايمان والنذور" للشرطة النسائية بالمحافظة

رفح- الرأي



نفذ قسم الدعوة والإرشاد/إناث بمديرية أوقاف رفح دورة فقهية بعنوان "فقه الإيمان والنذور"، استهدفت الشرطة النسائية في المحافظة، بهدف توعيتهن وتثقيفهن بالأمور الفقهية المتعلقة بالإيمان والنذور، بحضور مدير المديرية أ. محمد أبو عامر، ومشرفة القسم أ. صباح نوفل، ولفيف من المشاركات في الدورة.



بدوره، أوضح أبو عامر الأوقاف تسعى من خلال هذه الدورات إلى الارتقاء بالعلم والمعرفة، وتطوير العمل الدعوي بالتعاون الكامل مع مختلف المؤسسات، منوهاً بأن إدارته تبذل جهوداً كبيرة في نشر الوعي الديني لدى عامة الناس، خاصة العاملين والعاملات في الوزارات والهيئات كافة.



وأشاد بجهود قسم الدعوة والإرشاد/اناث المبذولة في التذكير بالوقوف عند حدود الله والانشغال بطاعاته والبعد عن نواهيه، سائلاً الله عز وجل التوفيق والسداد في القول والعمل.