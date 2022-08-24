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سلطة الأراضي تناقش المرحلة الثانية من عملية أرشفة الخرائط القديمة

24 آب / أغسطس 2022 01:41

سلطة الأراضي تناقش المرحلة الثانية من عملية أرشفة الخرائط القديمة
سلطة الأراضي تناقش المرحلة الثانية من عملية أرشفة الخرائط القديمة

غزة-الرأي


واصلت لجنة الخرائط والمستندات القديمة بسلطة الأراضي، أعمالها في حوسبة الخرائط والمستندات القديمة المتراكمة منذ عام 1960- 1959، وذلك استمراراً لعميات الأتمته والحوسبة الالكترونية للوثائق القديمة .

وقد عقدت اللجنة اجتماعها برئاسة م. عمر زايده مدير عام المساحة وعضوية م. معتصم مدير دائرة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات الارشيف أ. خالد الحلبي.

واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على النتائج التي تم التوصل إليها خلال المرحلة الأولى من العمل في فرز الأوراق ومطابقة المستندات على البرنامج المحوسب وناقش الحضور ألية الأرشفة حسب الاصول وامكانية اتاحتها للتداول والاستفادة منها من قبل الموظفين حسب أولويات الادارة العامة للمساحة .


وتعمل دائرة الارشيف في سلطة الأراضي على استكمال حوسبة المستندات والوثائق لديها واتمتها ومطابقتها للنسخ الالكترونية كما تعمل الدائرة على تدقيق المستندات المؤرشفة سابقاً .

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