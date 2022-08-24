محكمة بداية دير البلح تطلق قاعدة بيانات شاملة

الوسطى- الرأي

شرعت محكمة بداية دير البلح بتأسيس قاعدة بيانات كبيرة تشمل رصد حركة الملفات وتوثيق هذه الملفات والبيانات توثيقًا شاملًا كتابةً وصورةً.

على صعيد متَّصل ذكر محمد غزال رئيس قلم محكمة بداية دير البلح، أن هذه القاعدة لا تترك كبيرة ولا صغيرة في حركة الملفات إلا ويتم توثيقها، وأنها تتجاوز الأرشفة الإلكترونية العادية كونها أكثر شمولًا.

وقال غزال «لمحكمة بداية دير البلح قاعدة أولية للبيانات تتمثل في برنامج الميزان، أردنا من خلال هذا المشروع أن نبني ما بدأ به زملاؤنا الأوائل بما يضمن وجود معلومة كاملة لدى المتقاضين، ونسعى من خلال هذه المعلومة إلى تعزيز المبدأ الذي أرساه المجلس الأعلى للقضاء في تعزيز مبدأ الشفافية كأحد مبادئ الحكم الرشيد».

وأوضح غزال أن الهدف من هذه القاعدة هو تسهيل الأمور أمام المتقاضين للحصول على حقهم في تقاضي آمن وفعال وعادل قدر المستطاع، وتسهيل عمل الكادر الوظيفي والقضائي في المحكمة بحيث يسهل الرجوع لأي معلومة يطلبها المتقاضون أو أي تقارير تطلب منا، وأن تكون المعلومة متوفرة بشكل دقيق ومركز بحيث لا نستنزف الكثير من الوقت في إعداد التقارير التي تطلب بين الحين والآخر.

وأشار إلى أنه منذ انطلاق مشروع قاعدة البيانات في الأسبوع الأخير من يوليو الماضي تم إنجاز مجموعة من الأعمال لملفات القضايا المدنية المفصولة للسنوات الممتدة بين عامي 2015_2022م.

وأفاد أن مجموعة الأعمال التي تم إنجازها متمثلة في عملية تحديث بيانات كافة القضايا على برنامج الميزان، وتسجيل الملاحظات المتعلقة بالحركة، وتوثيق حركة الأرشفة على برنامج الآكسل، وفرز مجموعات من الملفات التي بحاجة إلى إجراءات كالموقوف أو المحذوف أو ما هو بحاجة لتحصيل الرسوم أو المشطوب ولم يتم تجديده او فصله تمهيدًا لعرضها على السادة القضاة واتخاذ المقتضى القانوني فيها.

يُذكر أن مجموع الملفات التي جرى عليها العمل هو ما يزيد عن 1200 قضية خلال 12 يوم عمل ولا زال العمل مستمرا ليغطي باقي الملفات والقضايا.