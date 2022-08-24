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الأشغال تختتم فترة التدريب الصيفية لعدد من طلاب الجامعات

24 آب / أغسطس 2022 01:46

الأشغال تختتم فترة التدريب الصيفية لعدد من طلاب الجامعات
الأشغال تختتم فترة التدريب الصيفية لعدد من طلاب الجامعات

غزة- الرأي

اختتمت وحدة التخطيط والتطوير المؤسسي في وزارة الأشغال العامة والإسكان، فترة التدريب الصيفية لعدد من طلاب الجامعات الفلسطينية من تخصصات مختلفة، والذين قضوا فترة تدريبهم داخل الإدارات الفنية بالوزارة.


وعقدت وحدة التخطيط لقاء جمع الطلاب المتدربين، بهدف الحصول على تغذية راجعة من المتدربين داخل إدارات الوزارة، حيث أن وحدة التخطيط أعدت مسبقًا خطة تدريبية للمهندسين بحيث يتم استفادة المتدربين من جميع الإدارات الفنية.


وفي نهاية اللقاء وُزعت استبانة على الطلاب لتدوين مقترحاتهم بخصوص التدريب الصيفي، بحيث تستفيد الوزارة منها في السنوات القادمة.


من جانبهم شكر الطلاب المتدربين، جهود وزارة الأشغال على ما بذلوه في تقديم ما يلزم من معرفة فنية في مجال التدريب.

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