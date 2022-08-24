فريق طبي بمجمع ناصر ينقذ عين مريض حالته نادرة

غزة- الرأي

تمكن الفريق الجراحي المكون من جراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الوجه والفكين بمجمع ناصر الطبي من اجراء عملية جراحية لثلاثيني أنقذت عينه اليمنى بعدما تبين بالتشخيص والفحص الطبي وجود كتلة عبارة عن كيس يحتوي على سائل ذات كثافة عالية في الجيب الفكي الأنفي الأيمن.

وأوضح الاستشاري د.صالح صقر رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بمجمع ناصر خلال لقاء إعلامي معه صباح اليوم، أن المريض كان يشكو من ألم شديد في الجهة اليمنى من الرأس وتحديدا منطقة العين، لا يستجيب للمسكنات.

وقال:"توجه المريض لقسم الأنف والأذن والحنجرة وتم فحصه ولكن لم يتبين ما يفسر شكوى المريض، مما استدعى الأمر اجراء صورة مقطعية للجيوب الأنفية والدماغ التي أظهرت وجود كتلة في الجيب الفكي الأنفي الأيمن حيث تملأ الجيب الأنفي وتمتد للعين عبر الجدار السفلى للعين".

وواصل د.صقر حديثه:" وحتى نشخص طبيعة هذه الكتلة أجرينا صورة رنين مغناطيسي للجيوب الأنفية حيث بينت وجود كيس يحتوي على سائل ذات كثافة عالية، مضيفا: "وكون الألم متواجد بالعين تم عرض المريض على أطباء العيون في مستشفى غزة الأوروبي للتأكد من عدم وجود مشكلة في حركة العين ولا في حدة النظر وتم التأكد من سلامتها".

وتابع "تم عرض المريض على جراحة الوجه والفكين لوجود احتمالية أنه في حالة إزالة الكيس سيصبح هناك هبوط للعين داخل الجيب الأنفي، وعلى أثر ذلك تم تكوين فريق جراحي من قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة برئاستي، وجراحة الوجه والفكين برئاسة الاستشاري د.محمد أبو جزر، وإقرار اجراء العملية بالمنظار الجراحي للجيوب الأنفية الذي أظهر هبوط جزء من العين بالجيب الفكي الأنفي بسبب تآكل شبه كامل في جدار العين اليمنى ".

واستطرد القول "بعد معاينة العلامات التشريحية تمكنا من تحديد الكيس وتفريغه واستئصال جزء كبير من الكيس، واختفت أثار الصداع مباشرة من المريض بعدما تم افاقته من العملية حسب ما أدلى به المريض بعد افاقته من العملية".

وعدّ د.صقر هذه الحالة من الحالات النادرة لوجود الكيس في منطقة بالعين تكاد تفقد البصر لولا عناية الله ودقة التشخيص والمهارة العالية التي تتطلبها دقة هذه العملية، كما وتكمن صعوبتها ونوعيتها في كيفية التدخل الجراحي في ظل وجود تآكل شبه تام في الجدار السفلي للعين وهبوطها داخل تجويف الجيب الفكي الأنفي.