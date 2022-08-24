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الاقتصاد تنظم جولات على مصانع خياطة الزي المدرسي

24 آب / أغسطس 2022 04:42

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غزة – الرأي:

أشادت لجنة دعم المنتج المحلي التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني بالجودة العالية لصناعة الزي المدرسي داخل مصانع الخياطة في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال جولة نظمتها اللجنة بمشاركة اتحاد صناعة النسيج على عدد من مصانع الخياطة بمدينة غزة.

وأكد رئيس لجنة دعم المنتج المحلي د. رائد الجزار أن قرار دعم المنتجات والصناعات المحلية انعكس إيجابا على مصانع الخياطة في القطاع وأن العجلة بدأت بالدوران في الارتقاء بهذه الصناعة.

وأوضح الجزار أن اللجنة وقرار دعمها للمنتج المحلي بدأ يحقق نجاحات ملموسة من خلال تشغيله لعدد مناسب من العاطلين في هذه المهنة وغيرها، مضيفا بأن الوزارة تبذل كل ما بوسعها للمحافظة على المصانع الفلسطينية لجعلها قوية وقادرة على منافسة المنتجات المستوردة.

من جهته أكد رئيس اتحاد صناعة النسيج أ. فؤاد عودة، أن الاتحاد لمس نموا في إنتاجية مصانع الخياطة والنسيج في قطاع غزة بعد قرار دعم المنتج المحلي وهو مطلب أساسي ما زال الاتحاد يدعمه.
 وأشار عودة إلى أن عدد العمال يزيد بشكل كبير داخل المصانع ويشجع الاتحاد ذلك، متوقعاً أن تزداد أعداد المصانع خلال السنوات القادة وستكون أفضل مما عليه الان ولن تتراجع للوراء.
   
فيما أثنى أ. فريد الحج علي، مدير مصنع للخياطة ، على قرار الوزارة دعم المنتجات المحلية كونها ذات جودة عالية وخامات مناسبة، مشيراً إلى أن 
مصنعه يشغل خمسين عاملاً.

وأكد أ. خالد جبر صاحب مصنع للخياطة، أن مصانع الخياطة في القطاع قادرة على تغطية حاجة الأسواق بشكل كامل وتمتلك القدرة على الصناعة أفضل بكثير من المنتجات المستوردة من الخارج.

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