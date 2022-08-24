مديرية التدريب تفتتح دورة قانون الخدمـة لمنتسبي الداخليـة

غزة- الرأي:

افتتح معهد التنمية البشرية بالمديرية العامة للتدريب، الأربعاء، دورة "قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية لسنة 2005م" وذلك بالقاعات الدراسيـة بأنصـار.

وتستهدف الدورة عدد 40 مشاركاً من ضباط وضباط صف أجهزة وزارة الداخلية والأمني والوطني، وذلك ضمن أعمال التدريب التخصصي التي ينفذها معهد التنمية البشرية بمديرية التدريب بالتعاون مع إدارات التخطيط والتطوير بأجهزة الوزارة.

وتهدف الدورة لتعريف المشاركين بقانون الخدمة في قوى الأمن والتعرف على لجنة الضباط ودورهـا، والمسؤولية القانونية على المنتسبين والحقوق والواجبـات وتقارير الكفاءة والترقيات وغيرها.

وتسعى مديرية التدريب لرفع كفاءة منتسبي أجهزة الوزارة في الجوانب التخصصية من خلال تنفيذ عدد من الدورات المتخصصة في القانون والادارة والحاسوب وغيرها من المحاور لتلبية احتياج الأجهزة.

