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نصف دستة أهداف في تعادل السيتي مع برشلونة ودياً

25 آب / أغسطس 2022 08:55

نصف دستة أهداف في تعادل السيتي مع برشلونة وديا
نصف دستة أهداف في تعادل السيتي مع برشلونة وديا

تعادل مانشستر سيتي الإنجليزي مع برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، في مباراة ودية على ملعب "كامب نو" في مدينة برشلونة الإسبانية.

قدم مانشستر سيتي عن طريق جوليان ألفاريز في الدقيقة 21، قبل أن يدرك برشلونة التعادل عن طريق الجابوني أوباميانج في الدقيقة 26.

وفي الدقيقة 66 نجح برشلونة في تسجيل هدف التقدم عن طريق فرينكي دي يونج، قبل أن يدرك سيتي التعادل عن طريق كول بالمر في الدقيقة 70.

وسجل ممفيس ديباي الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 79، قبل أن يدرك سيتي التعادل مجددا بضربة جزاء نفذها رياض محرز في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

كان برشلونة قد خاض مباراتين بالدوري الإسباني وحقق الفوز في مباراة وتعادل في الأخرى، فيما حقق مانشستر سيتي الفوز في مباراتين وتعادل بالثالثة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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