وكالة الرأي الفلسطينية "كهرباء غزة" تطلق حملة تسهيلات للمتضررين من العدوان الأخير وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى شهداء الأقصى يتسلم جهاز وحدة مناظير جراحية للمسالك البولية وكالة الرأي الفلسطينية حالة نادرة.. أول شخص يصاب بكورونا والإيدز وجدري القردة معا وكالة الرأي الفلسطينية إصابة جندي إسرائيلي برصاص مقاومين في جنين وكالة الرأي الفلسطينية اتحاد دير البلح يتفوق على أهلي النصيرات ويحتل المركز الرابع وكالة الرأي الفلسطينية الإحصاء يعلن مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق في الضفة وكالة الرأي الفلسطينية قرعة كأس الرابطة: صدام مبكر بين مانشستر سيتي وتشيلسي وكالة الرأي الفلسطينية 4 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضُا لاعتقالهم الإداري وكالة الرأي الفلسطينية نصف دستة أهداف في تعادل السيتي مع برشلونة ودياً
أخبار » الأخبار الحكومية

مكافحة العدوي بمجمع الشفاء يعقد تدريباً بعنوان " مكافحة الحرائق وإدارة المخاطر "

25 آب / أغسطس 2022 10:40

مكافحة العدوي بمجمع الشفاء يعقد تدريباً بعنوان " مكافحة الحرائق وإدارة المخاطر "
مكافحة العدوي بمجمع الشفاء يعقد تدريباً بعنوان

غزة- الرأي

عقد قسم السلامة ومكافحة العدوي بمجمع الشفاء الطبي، بالتعاون مع جهاز الدفاع المدني دورة تدريبة بعنوان " مكافحة الحرائق وإدارة المخاطر" ألقاها الرائد رامي دبابش مدير تدريب محافظة غزة وبحضور عددا من العاملين بالمجمع.


حيث تطرق دبابش خلال اللقاء إلي طرق وأساليب التعامل مع الحرائق وانواعها وطرق مكافحتها وسلامة المباني.


كما وأشار أ. سليمان العديني رئيس قسم السلامة ومكافحة العدوي بالمجمع، إلي أن الهدف من المحاضرة رفع الجهوزية وكفاءة العاملين في التعامل مع الأزمات وتعزيز طرق السلامة داخل المؤسسة الصحية، مبينا ان الدورة بواقع 4 ساعات وهي ضمن سلسلة دورات تدريبية سيتم عقدها لجميع العاملين بالمجمع، وسيتخللها تدريب نظري وعملي للمشاركين. 


كما وأشاد د. محمد أبو سلمية مدير عام المجمع، بعقد مثل هذه الدورات التي تعني بسلامة العاملين وتعزيز قدراتهم في التعامل مع الأزمات والكوارث.

مكافحة العدوي بمجمع الشفاء يعقد تدريباً بعنوان 300666558_3254730784782541_4035909290677287001_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

توصية بضرورة تعزيز أوساط الصحفيين لنشر الرواية الفلسطينية على مواقع التواصل

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟