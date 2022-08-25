مكافحة العدوي بمجمع الشفاء يعقد تدريباً بعنوان " مكافحة الحرائق وإدارة المخاطر "

غزة- الرأي

عقد قسم السلامة ومكافحة العدوي بمجمع الشفاء الطبي، بالتعاون مع جهاز الدفاع المدني دورة تدريبة بعنوان " مكافحة الحرائق وإدارة المخاطر" ألقاها الرائد رامي دبابش مدير تدريب محافظة غزة وبحضور عددا من العاملين بالمجمع.



حيث تطرق دبابش خلال اللقاء إلي طرق وأساليب التعامل مع الحرائق وانواعها وطرق مكافحتها وسلامة المباني.



كما وأشار أ. سليمان العديني رئيس قسم السلامة ومكافحة العدوي بالمجمع، إلي أن الهدف من المحاضرة رفع الجهوزية وكفاءة العاملين في التعامل مع الأزمات وتعزيز طرق السلامة داخل المؤسسة الصحية، مبينا ان الدورة بواقع 4 ساعات وهي ضمن سلسلة دورات تدريبية سيتم عقدها لجميع العاملين بالمجمع، وسيتخللها تدريب نظري وعملي للمشاركين.



كما وأشاد د. محمد أبو سلمية مدير عام المجمع، بعقد مثل هذه الدورات التي تعني بسلامة العاملين وتعزيز قدراتهم في التعامل مع الأزمات والكوارث.