وزارة المالية تسلم موظفيها بطاقات تعريف ذكية

غزة- الرأي

بدأت الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة المالية بالتعاون مع الادارة العامة للشؤون المالية والادارية، ووحدة العلاقات العامة والاعلام، بتسليم بطاقات تعريفية ذكية لموظفي الوزارة.



وقالت الادارة إنها أصدرت البطاقة لأول مرة في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتتميز بإدخال البيانات الوظيفية والشخصية للموظفين، وتخزينها داخل البطاقة المزودة بذاكرة الكترونية داخلية.



وأضافت تكنولوجيا المعلومات أن البطاقة يمكن ربطها مستقبلاً ببوابات الكترونية لدخول وخروج الموظفين لمقار الوزارة، وربطها ببرامج وتطبيقات وزارة المالية، اضافة لتسهيل دخول موظفي الوزارة للمعابر التجارية، وامكانية ربط البطاقة بخدمات الوزارات الأخرى، ما يساهم في سرعة انجاز المهام المنوطة بالموظفين.



وتستخدم البطاقة الذكية Mifare تقنيات أحدث من البطاقات الشريطية الممغنطة، وهي بطاقات "لا تلامسية" ويمكن قراءتها دون إدخالها في جهاز قارئ مثل بطاقة الشريط المغناطيسي، ويأتي استخدامها في اطار تحسين المنظومة الإلكترونية لوزارة المالية وفق التطور التكنولوجي الحديث.