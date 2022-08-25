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لنشر الوعي بالقضايا القانونية.

العدل: برنامج "اعرف حقك" تناول قضية الابتزاز الألكتروني

25 آب / أغسطس 2022 11:11

العدل: برنامج "اعرف حقك" تناول قضية الابتزاز الألكتروني
العدل: برنامج

غزة- الرأي


تواصل وزارة العدل بالتعاون مع اذاعة الرأي الحكومية تقديم حلقات برنامجها الإذاعي "إعرف حقك" والذي يهدف لنشر الوعي بالقضايا القانونية.


وتناولت الحلقة التاسعة قضية حديثة على المجتمع الفلسطيني وهي قضية الابتزاز الإلكتروني حيث تحدثت ضيفة الحلقة أ. دعاء بُرهُم المساعد القانوني بوزارة العدل عن جرائم النصب الإلكتروني، والابتزاز عبر شبكات الانترنت الذي يقع ضحيته عدد من المواطنين، وهي قضايا تم تلمُسها في المحاكم في قطاع غزة مؤخراً.


وتحدثت بُرهُم عن تعريف الجريمة الإلكترونية وخصائصها والأسباب التي تؤدي إلى نشوء مثل هذا النوع من الجريمة وأهم صورها والأساليب المتبعة بها.


كما عرجت على العقبات التي تقف أمام التصدي للجرائم الإلكترونية والمعالجة القانونية لها وطرحت عدداً من التوصيات لمكافحة فعالة للجريمة الإلكترونية.


وتعتمد وزارة العدل في خطتها على نشر التوعية القانونية لكافة أفراد المجتمع الفلسطيني، من خلال سلسة من الأنشطة والبرامج المختلفة والتي منها برنامج "إعرف حقك".


وللتعريف ببرنامج "إعرف حقك"، فهو برنامج إذاعي تطلقه وزارة العدل هدفه نشر الوعي القانوني والثقافة الحقوقية للجمهور الفلسطيني، ويبث البرنامج كل يوم أربعاء من كل أسبوع عبر أثير إذاعة الرأي FM98، ويتناول كافة تخصصات وزارة العدل بالإضافة للتعريف بمصطلحات قانونية يجدر بالمواطنين الإلمام بها.

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