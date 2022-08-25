السياحة تكرم شرطة الشجاعية لحفاظها على المقدرات الأثرية بالمنطقة

غزة- الرأي

كرَّم مدير عام الآثاروالتراث الثقافي د. جمال أبو ريدة مدير مركز شرطة الشجاعية المقدم رياض أبو كميل وادارته، على جهودهم المتواصلة في الحفاظ على المعالم التاريخية في البلدة القديمة والمقدرات الأثرية التاريخية ضمن اختصاصهم المكاني.



وشكر د جمال ابو ريدة شرطة الشجاعية على عملها الدؤوب والذى أدى مؤخراً الى ضبط العديد من شبكات التهريب ومصادرة القطع واللقى الأثرية الموجودة لدى بعض التجار والمواطنين بطريقة غير قانونية ومصادرتها ووقف التعديات على البيوت الأثرية فى البلدة القديمة.



ودعا " أبو ريدة شرطة الشجاعية والمباحث السياحية إلى بذل مزيد من الجهد لتطبيق القانون، ومنع التجاوزات والاعتداء على الاماكن الاثرية في القطاع وردع المخالفين الذين يقدمون مصالحهم الشخصية على تاريخ وحضارة الشعوب ، وكذلك للحفاظ على صحة وسلامه المواطنين الذين يرتادون الأماكن الأثرية.



من جانبه أشاد المقدم أبو كميل بأداء وزارة السياحة والاثار ورعايتها لهذا القطاع الهام والحيوي رغم الحالة الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة نتيجة استمرار الحصار، مثمناً التعاون المستمر مع الوزارات في كثير من القضايا اليومية لضمان عدم تجاوز القانون بما يضمن الحفاظ على التاريخ والمقدرات الوطنية.