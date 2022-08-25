"الشباب والثقافة" تختتم فعاليات المكتبة المتنقلة للأطفال

غزة- الرأي



اختتمت الهيئة العامة للشباب والثقافة فعاليات مشروع المكتبة المتنقلة الذي نفذته بالتعاون مع المركز الثقافي الماليزي، وتم من خلاله تنفيذ أنشطة تستهدف الأطفال في كافة محافظات قطاع غزة.



جاءت تلك الفعاليات في مركز سما للثقافة والفنون بمحافظة غزة، بحضور القائم بأعمال رئيس الهيئة الأستاذ محمود بارود، ومدير عام الفنون والتراث والمكتبات الأستاذ عاطف عسقول، ومدير عام الطفولة والطلائع الأستاذ عصام الهبيل، ومدير دائرة المكتبات الأستاذة أحلام الشاعر.



وفي كلمة له أوضح بارود أن المشروع يأتي انطلاقًا من سعي الهيئة لإعداد جيلٍ واعٍ ومبدعٍ ومثقفٍ، وإيمانًا منها بأهمية تعزيز ثقافة القراءة في المجتمع الفلسطيني خاصة لدى الأجيال الناشئة، مبينًا دورها المهم في تشكيل الشخصية الإنسانية وصقلها.



وأشار بارود إلى أنه تم من خلال المشروع تنفيذ عدة أنشطة وفعاليات تستهدف الأطفال في كافة محافظات قطاع غزة، لتعزيز ثقافة القراءة والمطالعة لديهم، بالاضافة إلى تنفيذ أنشطة ترفيهية وتفريغ نفسي للأطفال بإستخدام القراءة والمسابقات الثقافية، للتخفيف عنهم في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها.