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مجمع الشفاء يعقد امتحانات البورد الفلسطيني لتخصص النساء والولادة

25 آب / أغسطس 2022 11:33

الصحة: مجمع الشفاء الطبي يعقد امتحانات البورد الفلسطيني لتخصص النساء والولادة
الصحة: مجمع الشفاء الطبي يعقد امتحانات البورد الفلسطيني لتخصص النساء والولادة

غزة- الرأي

قال د. حسن اللوح مدير مستشفى النساء والتوليد بمجمع الشفاء الطبي، إنه تم عقد الامتحان السريري لأطباء البورد لتخصص النساء والتوليد في مستشفى النساء والولادة بمجمع الشفاء الطبي، مشيرا أن عدد الأطباء المرشحين لاجتياز الامتحان " 34 " طبيب وطبيبة موزعين على خمس سنوات من البرنامج.

وأشار د. اللوح الى أن الممتحنين هم أطباء استشاريون في النساء والتوليد من مستشفى الولادة بالمجمع، بالإضافة الى عدد كبير من الاستشاريين العاملين بمستشفيات الولادة في وزارة الصحة وخارجها، لافتا إلى أن الامتحان ينقسم إلى عدة مستويات من سنه أولي حتى السنة الخامسة حيث قاموا بإجراء عمليات جراحية لاستئصال الرحم بإشراف الأطباء الممتحنين، وتم تقييم الأداء العملي والعلمي لهم بواسطة الاستشاريين.

كما وتم عقد لجنة تقييم للأداء العملي والعلمي للأطباء وإعطاء تغذية راجعة عن الأداء وطرق تحسين الأداء ولفت الى أن الامتحان عقد بإشراف إدارة مستشفى النساء والتوليد ومنسق البورد د. رغدة أبو لبن وكذلك إشراف دائرة تنمية القوي البشرية والمجلس الطبي الفلسطيني.

هذا ويعقد امتحان البورد سنوياً ليختبر مستوى الأطباء العلمي والعملي والسلوكي على مدار السنوات الخمسة للتخصص.

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