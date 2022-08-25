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بالشراكة مع وفد طبي أمريكي

الصحة: مجمع الشفاء يجري 10 عمليات في جراحة القلب مفتوح

25 آب / أغسطس 2022 12:28

الصحة: مجمع الشفاء يجري 10 عمليات في جراحة القلب مفتوح
الصحة: مجمع الشفاء يجري 10 عمليات في جراحة القلب مفتوح

غزة- الرأي

واصل فريق جراحة القلب المفتوح بمجمع الشفاء الطبي، بالشراكة مع وفد طبي أمريكي يترأسه استشاري جراحة القلب بالولايات المتحدة د. عماد التابري إجراء عمليات معقدة في مجال جراحة القلب المفتوح.

وقال د. التابري، إنه تم وبالشراكة مع الطاقم الطبي المحلي إجراء 9 عمليات جراحية ومن المتوقع أن يتم اختتام العمليات الجراحية يوم غد الخميس بإجراء 10 عمليات في جراحة القلب المفتوح.

وأفاد د. التابري أن العمليات التي تم إجراءها كانت ناجحة، ولم يتعرض المرضى لأي مضاعفات، مبيناً أن الطاقم الطبي المحلي المشارك في العمليات سيستكمل مرحلة المتابعة مع المرضى الذين تم اجراء العمليات لهم لتقييم الحالات وضمان استقرارها.

وكانت وزارة الصحة كثفت من استجلابها للوفود الطبية إلى قطاع غزة في سبيل التخفيف عن مرضى القطاع من معاناة السفر إلى الخارج، إلى جانب ما تحققه زيارات الوفود الطبية من اكساب الطواقم الطبية خبرات جديدة.

وتعمل وزارة الصحة على استقطاب الوفود الطبية الأجنبية المتخصصة في عدة تخصصات لتوفير الرعاية الطبية والجراحية لمرضى قطاع غزة وتطوير خبرات الطواقم الطبية المحلية.

ويذكر أن الوفد الطبي وصل الى قطاع غزة بالتنسيق مع جمعية إغاثة أطفال فلسطين.

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