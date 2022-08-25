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لدورها في انجاح حفل تخريج طلبة التدريب المهني

التنمية الاجتماعية تكرم دائرة العلاقات العامة في جامعة غزة

25 آب / أغسطس 2022 12:39

وزارة التنمية الاجتماعية تكرم دائرة العلاقات العامة في جامعة غزة
وزارة التنمية الاجتماعية تكرم دائرة العلاقات العامة في جامعة غزة

غزة- الرأي


زار وفد من وزارة التنمية الاجتماعية  جامعة غزة، وذلك بهدف تكريم دائرة العلاقات العامة بجامعة غزة تقديراً لجهودها ومساهمتها في إنجاح حفل تخريج طلبة مراكز التدريب المهني للرعاية الاجتماعية ، ولبحث سبل التنسيق والتعاون فيما يخص الطلبة من أبناء منتفعي وزارة التنمية الاجتماعية.

وضم  الوفد  كلا من د. حسام الدجني مدير عام وحدة العلاقات العامة والاعلام وا. عماد خلف مدير العلاقات العامة وا. عزيزة الكحلوت المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية الاجتماعية.

وكان في استقبال الوفد الأستاذ د. عبد الجليل صرصور نائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية ، وم.  إيهاب العالول نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية ، ود.  توفيق أبو جراد مدير العلاقات العامة وأ.  فؤاد الأستاذ منسق دائرة العلاقات العامة.

بدوره ثمن عبد الجليل صرصور هذه الزيارة معبراً عن شكره للجهود التي تقوم بها وزارة التنمية الاجتماعية في ظل الوضع الاقتصادي الصعب مؤكداً ان الجامعة ستعقد في الأيام القادمة اتفاقية تعاون مع الوزارة لمساعدة خريجي الثانوية العامة الذين يتقاضون مساعدات من الوزارة ووضعهم الاقتصادي صعب.

 وفي نهاية الزيارة قام الوفد بتسلم دائرة العلاقات العامة درع الشكر والتقدير على جهودهم في إنجاح حفل تخريج طلبة مراكز التدريب المهني.

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