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المحكمة العسكرية تُمـهل ثلاثة متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم

25 آب / أغسطس 2022 12:44

المحكمة العسكرية تُمـهل ثلاثة متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم
المحكمة العسكرية تُمـهل ثلاثة متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم

غزة- الرأي

أمهلت المحكمة العسكرية الدائمة- التابعة لهيئة القضاء العسكري المتهم علاء عودة محمد أبو شلوف، هوية رقم (400191128)، سكان رفح، والمتهم محمد عودة محمد أبو شلوف، هوية رقم (408092583)، سكان رفح، والمتهم إبراهيم صالح موسى أبو شلوف، هوية رقم (408627732)، سكان رفح، عشرة أيام من تاريخ اليوم الخميس الموافق 25/08/2022م، لتسليم أنفسهم للقضاء العسكري.

وشددت المحكمة أنه في حال عدم تسليم أنفسهم للعدالة، يعتبروا فارين من وجه العدالة وسيتم محاكمتهم غيابياً.

وقالت إنه على كل من يعلم بمحل وجودهم أن يخبر عنهم، معتبرةً من لا يبلغ عنهم متستراً على مجرمين فارين من وجه العدالة.

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