وزارة النقل والمواصلات تكون فريقاً للتوعية المرورية

غزة- الرأي

عقدت الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية اجتماعاً لمدربي السياقة بمدارس تعليم السياقة في قطاع غزة، حيث تم مناقشة العديد من القضايا التي تخص برامج التوعية وآلية تعزيزها في المدارس ورياض الأطفال وذلك اليوم الخميس في مقر الوزارة.



رحب أ. طلال القرشلي نائب مدير عام الهندسة والسلامة المرورية بالحضور من مدارس السياقة، مؤكداً حرص الوزارة على تشكيل فريق للتوعية المرورية من أجل تدريب طلبة المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد.



وأكد القرشلي بأن الوزارة على استعداد تام لتقديم المواد التوعوية لجميع المحاضرين بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، موضحاً بأن اللقاء هدفه الأساسي تكوين فريق من محاضرين ذو خبرة في التوعية المرورية من أجل الحفاظ على حياة المواطنين والحد من الحوادث المرورية ومن أجل تكوين جيل واعي مثقف مرورياً.



وتم خلال اللقاء شرح المواد والمنهج الذي تم إعداده مسبقاً من أجل شرحه للطلبة اثناء المحاضرات التوعوية.



الجدير بالذكر أن هذه البرامج من المقرر انطلاقها مع بداية العام الدراسي الجديد في رياض الأطفال والمدارس.