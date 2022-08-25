أوقاف غزة تنفذ دورة علمية بعنوان "فن الخطابة والإلقـاء"

غزة- الرأي

نفذ قسم الدعوة والإرشاد بمديرية أوقاف غزة، بالتعاون مع مسجد الراشد في المحافظة دورة علمية بعنوان "فن الخطابة والإلقاء"، استهدفت عدداً من المشاركين في مشروع الفتى الواعظ وذلك في إطار تنمية قدراتهم، بحضور رئيس القسم أ. محمد قنيطة، ومدرس الدورة أ. جهاد قزاعر.

وأوضح قنيطة أهمية الدورة في تطوير الأداء الدعوي وتنويع أسلوب مخاطبة الجمهور والتواصل المؤثر، من أجل معالجة العديد من القضايا بالكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة، منوهاً بأن الأوقاف تسعى إلى تعزيز دور الدعاة وتحسين أدائهم الخطابي.

وأشاد بجهود إدارة المسجد المبذولة في خدمة الداعية والخطيب الذى يحمل رسالة الدين إلى الناس، سائلاً الله تعالى التوفيق والاعانة من أجل خدمة الدعوة إلى الله.