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العدل تشارك في اجتماعات الجمعية العمومية لنقابة عمال توزيع الغاز

25 آب / أغسطس 2022 01:42

العدل تشارك في اجتماعات الجمعية العمومية لنقابة عمال توزيع الغاز
العدل تشارك في اجتماعات الجمعية العمومية لنقابة عمال توزيع الغاز

غزة- الرأي

شارك قسم الرقابة المالية والإدارية على النقابات بالإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة بوزارة العدل في اجتماع الجمعية العمومية لنقابة عمال توزيع الغاز والاتحاد العمالي الفلسطيني بمقريهما في غزة.

وحضر الاجتماع عن الوزارة في الاتحاد العمالي أ. ياسر أبو معلا رئيس قسم الرقابة والتدقيق على النقابات وشاركه في نقابة عمال توزيع الغاز أ. محمود أبو كميل عضو لجنة الرقابة المالية والإدارية على النقابات.

وأكدت الوزارة قانونية الاجتماعات من خلال تأكدها من النصاب القانوني حيث تم مناقشة واعتماد التقارير المالية والإدارية لعام2021 لكليهما واختيار مدقق حسابات قانوني خارجي للنقابة وللاتحاد كل على حدة.

واطلعت اللجنة على التقارير المالية والإدارية للنقابة والاتحاد وتم إقرارها في اجتماع الجمعية العمومية لكليهما.

الجدير ذكره أن وزارة العدل هي الجهة المخولة بتسجيل النقابات لديها بعد صدور قانون النقابات رقم 2 لعام 2013م حيث انها سجلت حوالي 44 نقابة مهنية وعمالية وحرفية لديها، كما تقوم بالإشراف الإداري والمالي على النقابات.

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