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تشمل توجيه أبحاث الطلبة لخدمة المجتمع

بلدية غزة تبحث مع جامعة غزة سبل تعزيز التعاون

25 آب / أغسطس 2022 01:50

بلدية غزة تبحث مع جامعة غزة سبل تعزيز التعاون
بلدية غزة تبحث مع جامعة غزة سبل تعزيز التعاون

غزة- الرأي


بحث رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، مع وفد من جامعة غزة برئاسة د. حسن أبو جراد، سبل تعزيز التعاون بين البلدية والجامعة وفتح أفاق أمام الطلبة والباحثين لتوجيه أبحاثهم لخدمة المجتمع والمدينة.


جاء ذلك خلال لقاء عقد في مكتب رئيس البلدية بالمقر الرئيس في ميدان فلسطين، حضره إلى جانب رئيس البلدية رئيس قسم العلاقات العامة م. حسين عودة، فيما حضر عن الجامعة إلى جانب د. أبو جراد، عميد الدراسات العليا والبحث العلمي د. وسام المدهون، وعميد كلية العلوم الإدارية والمالية د. طارق أبو حجير، ومدير دائرة العلاقات العامة د. توفيق أبو جراد، وأحمد نسمان من الدائرة. 


وأكد رئيس البلدية أهمية التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والطلبة والباحثين وتوفير بيئة علمية وبحثية تساهم في تطوير المجتمع وتحسين واقع الخدمات، وتعزز الأسس العلمية في عملية البناء والتطوير.


وأضاف أن بلدية غزة تفتح أبوابها ومراكزها الثقافية والمكتبات العامة التابعة لها أمام الباحثين ضمن رؤيتها لتوفير بيئة تعزز دور العلم والبحث العلمي وتمكن الباحثين من الاستفادة من الخدمات المختلفة التي تقدمها البلدية.


بدوره؛ شكر رئيس جامعة غزة، بلدية غزة ورئيسها والمجلس البلدي على دورهم في خدمة المجتمع وتقديم الخدمات والتعاون مع الجامعة ومختلف المؤسسات المحلية في المدينة ضمن رؤية البلدية لخدمة المجتمع المحلي.


وبحث الطرفان سبل التعاون في مجال تزويد الباحثين بالقضايا ذات الأولوية لدى البلدية ودراستها والمشاركة في تقديم الحلول العلمية من خلال الجامعة وباحثيها، وكذلك التعاون في قضايا تهم المدينة وخطط تطويرها، وتطوير قدرات موظفي البلدية من خلال برامج تدريبية مشتركة.


واتفق الطرفان على تعزيز التعاون بين البلدية والجامعة بما يخدم المجتمع ويفتح أفاق أمام الباحثين للمشاركة في عمل أبحاث علمية تساهم بالنهوض في المدينة وترتقي بالخدمات المقدمة، وكذلك على تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين خلال المرحلة المقبلة.

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