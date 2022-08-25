بلدية عبسان الجديدة تعزز تعاونها مع الحكم المحلي

استقبل رئيس بلدية عبسان الجديدة أ. ياسر أبو عنزة في مقر البلدية وكيل وزارة الحكم المحلي المهندس سمير مطير يرافقه مدير عام المحافظات م.محمد شلبي، ومدير المنطقة م. أحمد سمارة ، وذلك بحضور نائب الرئيس محمد الدغمة وأعضاء اللجان المجتمعية ورؤساء الأقسام في البلدية.

ورحّب رئيس بلدية عبسان الجديدة بزيارة وكيل الوزارة والوفد المرافق له، وأطلعهم على سير العمل في البلدية وأبرز الإجراءات التي اتخذتها لتطوير العمل الإداري والفني بما يحقق الأهداف العامة والخطة الإستراتيجية لبلدية عبسان الجديدة ، إلى جانب الإنجازات التي حققتها البلدية خلال الفترة السابقة.

وأكد رئيس البلدية على أهمية التكامل مع دور وزارة الحكم المحلي واستمرارية التعاون معها بما يخدم المواطن، ويعمل على تسهيل تقديم الخدمات المتنوعة لسكان البلدة.

من جانبه، تفقد وكيل وزارة الحكم المحلي مقر البلدية و وأثنى على جهود المجلس البلدي وطاقم البلدية في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين و تطوير البلدية.

وأضاف الوكيل م ، سمير مطير أن الوزارة أسست لعلاقة تكامل وشراكة مع البلديات وستكون عون وسند لبلدية عبسان الجديدة



