أشخاص من ذوي الإعاقة يقدمون شكرهم لبلدية جباليا النزلة

قدم عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الخميس، شكرهم لبلدية جباليا النزلة ممثلة برئيسها م. مازن النجار، على جهودها المبذولة في الاستجابة السريعة لمناشداتهم، كانت آخرها الاستجابة لمناشدة الفتاة فاتن أبو يوسف، فيما يتعلق بصيانة وإعادة تأهيل شارع القطاطوة المتفرع من شارع معاذ بن جبل في المنطقة الغربية من مناطق النفوذ.



جاء ذلك خلال زيارة نظمها عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة لبلدية جباليا النزلة، بحضور وزيرة شؤون المرأة السابقة د. هيفاء الأغا، ورئيس لجنة حي الكرامة أ. ماهر الحاطوم، ورئيس جمعية بيتنا للتنمية والتطوير المجتمعي أ. عبد الرحمن المزعنن، ورئيس ائتلاف حماية ذوي الإعاقة أ. مصطفى عابد.



وقال رئيس لجنة حي الكرامة أ. ماهر الحاطوم، "إن الزيارة تأتي في سياق تقديم الشكر لبلدية جباليا النزلة ممثلة برئيسها م. مازن النجار، وذلك لاستجابتها السريعة لمناشدة الفتاة فاتن أبو يوسف من ذوي الإعاقة الحركية بضرورة صيانة وإعادة تأهيل شارع القطاطوة المتفرع من شارع معاذ بن جبل في المنطقة الغربية من مناطق النفوذ".



وأشار أ. الحاطوم إلى أن رئيس البلدية اجتمع بمدراء الدوائر ورؤساء الأقسام وأوعز بمباشرة العمل في الشارع، ليبدأ العمل فيه فورًا وينتهي خلال الأيام القليلة الماضية، داعيًا إلى بذل المزيد من الجهود لتقديم الدعم في المنطقة الغربية من أجل تطويرها بما يتناسب مع الإمكانيات المتوافرة.



بدوره، أكد رئيس بلدية جباليا النزلة م. مازن النجار، حرص البلدية على صيانة وإعادة تأهيل الشوارع في مناطق نفوذ البلدية، خصوصًا التي يقطن فيها أشخاص من ذوي الإعاقة لتسهيل حركة تنقلهم في الأحياء وممارسة حياتهم الطبيعية.