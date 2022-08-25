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الشرطة تضبط كمية من المواد المخدرة وتوقف مُتهمَين اثنين

25 آب / أغسطس 2022 04:14

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة – الرأي:

ضبطت إدارة مكافحة المخدرات بالشرطة، الخميس، كمية من الحبوب والمواد المخدرة، وألقت القبض على مُتهمَين اثنين، في مهمتين منفصلتين بمدينة غزة ووسط القطاع.

وقالت "المكافحة"، في تصريح مقتضب، إنه بناء على ورود معلومات تفيد بحيازة المشتبه به (ع. ح ) من سكان غزة وهو من أصحاب السوابق الجنائية، حبوباً   مخدرة داخل منزله، تم استصدار إذن تفتيش للمنزل.

وأضافت أنه تم ضبط 300 حبة مخدرة من نوع "اكتسازي" (حبوب سعادة) داخل المنزل، كما تم توقف المتهم المذكور.

وفي مهمة أخرى وسط القطاع، ألقت إدارة المكافحة - دائرة شمال غزة، القبض على المشتبه به (م، م) بناء على معلومات دقيقة تفيد بحيازته مواد مخدرة وأسلحة في منزله.

وأوضحت المكافحة أنه بعد استصدار إذن التفتيش للمنزل، تم ضبط 119 بذرة "بانجو"، و5 سجائر "حشيش"، وعشبة "ماريجوانا"، كما ضُبطت 3 أسلحة نارية منوعة ومسدس وذخائر، ومعدات ومواد أخرى.

وبيّنت أنه تمت إحالة المشتبه بهما، والمضبوطات في الواقعتين إلى النيابة المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني.

وشددت إدارة المكافحة أنها تواصل جهودها المكثفة في ملاحقة تجار ومروجي هذه الآفة؛ لحماية المجتمع الفلسطيني من أخطارها.

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