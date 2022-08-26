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أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم الجمعة

26 آب / أغسطس 2022 09:17

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غزة-الرأي

جاءت أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم الجمعة الموافق 16.8.2022 وفقا لوزارة الزراعة على النحو التالي :
 

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