وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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26 آب / أغسطس 2022 09:17
غزة-الرأي
جاءت أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم الجمعة الموافق 16.8.2022 وفقا لوزارة الزراعة على النحو التالي :
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