وكيل وزارة الداخلية يتفقد شرطة محافظة شمال غزة

غزة-الراي

تفقد وكيل وزارة الداخلية اللواء ناصر مصلح ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء محمود أبو وطفة، الخميس، عمل شرطة محافظة الشمال.

وكان في استقبالهم العميد جمال الديب مساعد مدير عام الشرطة لشؤون المحافظات والعقيد مصطفى الرزاينة مدير شرطة محافظة الشمال وقيادة شرطة المحافظة.

وفي بداية اللقاء، رحب العقيد مصطفى الرزاينة بزيارة وكيل وزارة الداخلية ومدير عام قوى الأمن الداخلي، لافتاً إلى أهمية تلك الزيارات في إطلاع قيادة الوزارة عن كثب على طبيعة مهام الأجهزة والإدارات وعملها.

واستعرض العقيد الرزاينة أهم الإنجازات التي قامت بها شرطة المحافظة خلال الفترة الماضية، في إطار القيام بواجبها في خدمة أبناء شعبنا وترسيخ سيادة القانون.

وأثنى اللواء مصلح في كلمة له، على الجهود التي تقوم بها شرطة الشمال في تحسين وتجويد العمل من أجل الارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين، والمساهمة في تعزيز الامن والاستقرار والسلم الاهلي.

وشدد اللواء مصلح على تقديم كافة التسهيلات والتعامل بروح القانون مع المواطنين، تقديرًا لهم على صمودهم في وجه الحصار والعدوان الاسرائيلي.

وفي ختام الزيارة، قدم اللواء مصلح شكره لقيادة شرطة المحافظة، مثنيًا على جهودهم الكبيرة في خدمة أبناء شعبهم.